Πώς να χάσει το τρόπαιο η Σβιόντεκ; (vids)

Η φοβερή και τρομερή Πολωνή (Νο.1) «υπέταξε» με 6-2, 6-2 σε 82 λεπτά τη φορμαρισμένη Ονς Ζαμπέρ (Νο.7) των 11 σερί νικών και υπερασπίστηκε τον τίτλο της στη Ρώμη.

Έχει πλέον 28 διαδοχικές νίκες (τις 23 χωρίς να χάσει σετ), έχει κατακτήσει πέντε σερί τίτλους (Ντόχα, Indian Wells, Μαϊάμι, Στουτγκάρδη, Ρώμη), μεταξύ των οποίων τέσσερα WTA 1000, και έχει κερδίσει τους οκτώ τελευταίους τελικούς της. Για την ακρίβεια, δεν έχει χάσει κανέναν τελικό μετά τον πρώτο της στο Λουγκάνο το 2019!

Η 20χρονη τενίστρια, πάντως, πέρασε κάποιες δύσκολες στιγμές στο δεύτερο σετ, όταν η 27χρονη Τυνήσια... θυμήθηκε λίγο το ματς με τη Μαρία Σάκκαρη, παίρνοντας δύο συνεχόμενα γκέιμ μετά το 4-0 και έχοντας συνολικά τέσσερα μπρέικ πόιντ στο 4-2 (προηγήθηκε με 0-40).

Η Σβιόντεκ, όμως, έδειξε γιατί είναι Νο.1 και αφού κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της, «έσπασε» την πρωταθλήτρια της Μαδρίτης στο επόμενο γκέιμ και σφράγισε τη νίκη της. «Δεν ξερω πώς το κάνω, απλά προχωράω βήμα-βήμα», είπε η νεαρή τενίστρια στην τελετή απονομής σχολιάζοντας το σερί της. «Σήμερα θα γιορτάσω με πολύ τιραμισού, χωρίς τύψεις!».

Η Ίγκα, φυσικά, είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Roland Garros, αλλά και η Ζαμπέρ έχει πάει εξαιρετικά φέτος στο χώμα και μένει να δούμε αν μπορεί να κάνει την υπέρβαση στο παριζιάνικο σλαμ (22/5).

