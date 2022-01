Μοιάζει ελιτιστικό. Με το μπουφέ του, το χαβιάρι του, τη γαλλική σαμπάνια, τα χρυσά κουτάλια, τα επίχρυσα δισκοπότηρα και τους απαστράπτων δίσκους να αντανακλούν το φως του ήλιου και το χορτάρι του γηπέδου. Άθλημα για τους λίγους. Με τον κώδικα ντυσίματος, τον κώδικα συμπεριφοράς, με τις ομπρέλες, τις μπανάνες, το επιφανές λεξιλόγιο και τα ball boys που μοιάζουν βγαλμένα από παιδικό κατάλογο ρούχων. Σπορ για μια ιδιαίτερη κάστα ανθρώπων. Λίγο πιο πλούσιοι από το μέσο όρο, λίγο πιο ψωνισμένοι, θα έλεγες, από το μέσο όρο, με τα πιάνο τους, τις ξένες γλώσσες τους, τα ταξίδια τους, τα γαλλικά τους. Με τις ρακέτες τους, τις κορδέλες τους, τα περικάρπια για τον ιδρώτα, τις περίεργες μεγάλες τσάντες, με τα Rolex τους, με την άσπρη τους ενδυμασία, τα καπέλα τους, τους celebrity τους.

Είναι ελιτιστικό. Αλλά είναι και σπορ. Ένα κοινό σπορ. Ένα κοινό, ατομικό άθλημα. Το οποίο παίζεται από ανθρώπους. Και οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες. Και οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Και όταν οι άνθρωποι κάνουν λάθη, ο κόσμος περιμένει να τα απολαύσει. Ειδικά αν τύχει και τα λάθη προέρχονται από ανθρώπους που ΔΕΝ θα έπρεπε να κάνουν λάθη. Διότι παίζουν τένις. Και το τένις είναι τέλειο. Έχει κώδικα ενδυμασίας, έχει λεξιλόγιο, έχει αυστηρές ποινές αν αντιμιλήσεις στον διαιτητή ή ακούσεις τον προπονητή σου – αν αργήσεις στην τουαλέτα ή χάσεις μια εκδήλωση.

Εκτός από τις φορές που δεν είναι τέλειο! Και παρά τις προσπάθειες να το κρύψει, το τένις έχει προσφέρει ορισμένα σκάνδαλα τέτοιου βεληνεκούς που έχουν γίνει μέχρι και ταινίες!

Renée… Αναγεννιέμαι. Το όνομα που διάλεξε για να δώσει ταυτότητα στον εαυτό του και μετέπειτα να καθορίσει το τένις για πάντα. Ο Ρίτσαρντ Ράσκιντ γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1934 και μέχρι και σήμερα ζει προσπαθώντας να έρθει σε συμφιλίωση με όλα όσα η απόφασή του στις αρχές της δεκαετίας του ’70 προκάλεσε στη ζωή του, και κυρίως στη σχέση του με το γιο του, Νικ. Το 1975 η μετάβασή του είχε ολοκληρωθεί και η εγχείρηση αλλαγής φύλου ήταν πετυχημένη. Η Ρενέ, όπως επαναπροσδιόριζε τον εαυτό του, είχε σκοπό να παίξει τένις. Να συνεχίζει να παίζει τένις και να μπορέσει να αγωνιστεί σε επίσημες διοργανώσεις. Ακόμα και σε Grand Slam. Φυσικά και της το αρνήθηκαν. Αρχικά, αποκλείστηκε από τη συμμετοχή στα τουρνουά. Στις 16 Αυγούστου του 1977 το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου είχε προσφύγει η Ρενέ Ρίτσαρντς τη δικαίωσε! Πρόλαβε να παίξει επαγγελματικά από το 1977 ως το 1981. Κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 20, να παίξει στο ατομικό και στο διπλό US Open και να φτάσει δις στα ημιτελικά του διπλού.