Τι λείπει από τον Τσιτσιπά για να πάρει Grand Slam; Τίποτα!

Πιο έτοιμος από ποτέ είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς να σηκώσει το πρώτο του «βαρύ» τρόπαιο και να δικαιώσει... όλο τον κόσμο που θεωρεί ότι είναι το μελλοντικό Νο.1. Γράφει η Βίκυ Γεωργάτου.

Μπήκε χθες στον τελικό του Roland Garros όχι απλά για να απολαύσει αυτή την πρώτη εμπειρία. Μπήκε για να πάρει τον τίτλο κόντρα στον (πιθανότατα) κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών! Και δυσκόλεψε τον Νόβακ Τζόκοβιτς σχεδόν όσο και ο Ράφα Ναδάλ. Ίσως και λίγο περισσότερο, αφού ο Σέρβος σούπερ σταρ βρέθηκε ένα σετ μακριά από την οδυνηρή ήττα.

Για την ώρα, αυτοί οι παίκτες δεν χάνουν εύκολα σε τελικό, σε αγώνα των πέντε σετ... Ο Νόλε κυνηγούσε τον 19ο Grand Slam τίτλο του, κυνηγούσε ουσιαστικά τον «τίτλο» του GOAT. Γιατί πλέον θεωρείται απίθανο να μην ξεπεράσει τους μεγάλους αντιπάλους του, τους Ναδάλ και Φέντερερ, που προηγούνται με 20. Πώς να μην «σκυλιάσει» όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2;

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Στεφ κατάφερε να φτάσει τον 34χρονο τενίστα στα όριά του, όπως έκανε και πέρυσι στον μεταξύ τους ημιτελικό στο ίδιο γήπεδο. Και η τεράστια απογοήτευσή του μετά τη λήξη του ματς, ακόμα και όταν όλο το γήπεδο τον αποθέωνε (μάλλον δεν έδωσε καν σημασία σε αυτό!), δείχνει πόσο πολύ πιστεύει στον εαυτό του...

Τι λείπει για να κάνει την υπέρβαση; Τίποτα! Έχοντας πλέον την εμπειρία του πρώτου τελικού, τώρα είναι έτοιμος για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να σπάσει την κυριαρχία των περίφημων Big 3 στα σλαμς. Είναι, εκτός των άλλων, αυτή τη στιγμή πολύ κοντά στο να πετάξει εκτός Top 3 τον Ναδάλ και να βάλει πλώρη για ακόμα πιο μακριά.

Χωρίς ανάσα θα κάνει τώρα τη μετάβαση στο χορτάρι και μην εκπλαγείτε αν τον δείτε να συνεχίζει από εκεί που το άφησε χθες. Η συγκεκριμένη επιφάνεια, άλλωστε, ταιριάζει απόλυτα στο παιχνίδι του και πάντα πιστεύαμε ότι εκεί θα έκανε τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του.

Να, όμως, που αποδεικνύεται ότι είναι φτιαγμένος για κάθε επιφάνεια! Δεν είναι τυχαίο ότι έχει παίξει και δύο φορές και στα ημιτελικά του Australian Open.

Αναμφίβολα έχει κερδίσει τις καρδιές όλων των φίλων του τένις με το χαρακτήρα του, με το στυλ παιχνιδιού του και με τα αποτελέσματά του, κυρίως φέτος που παίζει το τένις της ζωής του.

Κατάφερε, όμως, αυτές τις μέρες να πετύχει και κάτι τρελό για τα δεδομένα της Ελλάδας: καθήλωσε όλη τη χώρα μπροστά στην τηλεόραση για να δει τένις, παρότι υπάρχει πολύς κόσμος που ακόμα δεν έχει καταλάβει τους κανονισμούς!

Τα νούμερα της ΕΡΤ ήταν απίστευτα στον τελικό (και όχι μόνο) και είναι κρίμα που, όπως όλα δείχνουν, από τη νέα σεζόν δεν θα προβάλλεται κανένα Grand Slam από ελεύθερο κανάλι...

Ευτυχώς, βέβαια, υπάρχουν φέτος και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπου κατεβάζουμε ντριμ τιμ με Τσιτσιπά και Σάκκαρη! Αν, μάλιστα, όντως παίξουν και στο μεικτό διπλό, μπορεί να ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές!

Επειδή, ωστόσο, είμαστε και χώρα... πανηγυρτζήδων, μακάρι να μην πέσει ο κόσμος να φάει τον Στεφ (και τη Μαρία) όταν έρθουν (γιατί σίγουρα θα έρθουν) και κάποια αποτυχημένα αποτελέσματα. Ακόμα και οι Big 3 κάνουν ήττες εκτός προγράμματος, δεν γίνεται να κερδίζεις κάθε εβδομάδα...

Wimbledon, here we come!

ΥΓ.: Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Στεφ γνώριζε ότι έχασε τη γιαγιά του πέντε λεπτά πριν μπει στον τελικό του Roland Garros, αλλά μπράβο στον Απόστολο Τσιτσιπά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κατάσταση όλες αυτές τις μέρες που γνώριζε τα νέα για την υγεία της μητέρας του...