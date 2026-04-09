Ζορίστηκε και ο Αλκαράθ (vids)

Όπως συνέβη και με τον Γιάνικ Σίνερ νωρίτερα, ο Κάρλος Αλκαράθ πέρασε δύσκολες στιγμές στον τρίτο γύρο του Μόντε Κάρλο, όμως βρήκε τρόπο να λυγίσει τον Τομάς Ετσεβέρι και να συνεχίσει την πορεία προς υπεράσπιση του τίτλου του.

Με σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, επικράτησε με 6-1, 3-6, 6-3 του 26χρονου Αργεντινού (Νο.30) σε 2 ώρες και 23 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ετσεβέρι έχει 19 ήττες σε ισάριθμους αγώνες με παίκτες του Top 10!

Αυτός είναι ο 20ος Masters προημιτελικός για τον Αλκαράθ και θα συναντήσει εκεί για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, που απέκλεισε με 6-2, 7-5 τον Γίρι Λεχέτσκα.

Ο 22χρονος Ισπανός έχει τώρα 15 διαδοχικές νίκες στο χώμα, που ξεκινούν από το περσινό Masters της Ρώμης. Αν συνεχίσει το σερί του στο Πριγκιπάτο, τότε θα διασφαλίσει και την παραμονή του στο Νο.1 του κόσμο, καθώς σε περίπτωση που πάει καλύτερα από εκείνον στη διοργάνωση ο Σίνερ, τότε θα επιστρέψει εκείνος στην κορυφή.

Την οκτάδα συμπληρώνουν οι Φονσέκα-Ζβέρεφ, Αλιασίμ-Σίνερ και Ντε Μινόρ-Βασερό ή Χούρκατς.