Εκτός δεύτερου γύρου στο Μόντε Κάρλο τα αδέρφια Τσιτσιπά

Με ήττα συνοδεύτηκε η πρώτη συνεργασία του Στέφανου με τον Παύλο Τσιτσιπά στο tour.

Τα δύο αδέρφια ηττήθηκαν στο Μόντε Κάρλο με 6-2, 6-4 σε 61 λεπτά από τους σαφώς πιο έμπειρους Γκίδο Αντρεότσι (Αργεντινή)/Μανουέλ Γκινάρ, Νο.8 του ταμπλό, και έμειναν εκτός δεύτερου γύρου.

Οι νικητές πήραν το πρώτο σετ σημειώνοντας δύο μπρέικ, ενώ έχασαν το αρχικό τους προβάδισμα στο δεύτερο, όταν το ελληνικό δίδυμο έσπασε για πρώτη φορά το σερβίς τους και ισοφάρισε σε 3-3.

Αντρεότσι και Γκινάρ, ωστόσο, πίεσαν στο επόμενο γκέιμ, σημείωσαν ένα ακόμα μπρέικ για το 4-3 και έκλεισαν τελικά τον αγώνα όταν πήραν τις μπάλες στο 5-4.

Ο Στέφανος στρέφει πλέον το βλέμμα του στο 500άρι του Μονάχου (13-19/4) και καλείται να υπερασπιστεί 100 βαθμούς (από πέρυσι στη Βαρκελώνη) σε ένα πολύ δυνατό field.

Με τη χθεσινή ήττα του στον πρώτο γύρο του Μόντε Κάρλο από τον Φραν Σερούντολο, θα χάσει τη Δευτέρα (13/4) 200 βαθμούς και θα βρεθεί στην καλύτερη περίπτωση στο Νο.65 του κόσμου.