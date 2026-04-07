Εντυπωσιακή εκκίνηση και από Αλκαράθ στο Μόντε Κάρλο (vid)

Ακολουθώντας τα χνάρια του Γιάνικ Σίνερ, ο Κάρλος Αλκαράθ μπήκε πολύ δυνατά στη χωμάτινη σεζόν, πετυχαίνοντας επιβλητική νίκη στην πρεμιέρα του στο Monte Carlo Masters.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο επικράτησε του Σεμπαστιάν Μπάες (Νο.65) με 6-1, 6-3 σε 69 λεπτά και θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον νικητή της αναμέτρησης Ετσεβέρι-Ατμάν.

Ο 22χρονος Ισπανός υπερασπίζεται το τρόπαιο στο Μόντε Κάρλο και μόνο αν κάνει το repeat στο πριγκιπάτο θα σιγουρέψει την παραμονή του στην κορυφή του κόσμου, καθώς... παραμονεύει ο Σίνερ που με τίτλο επιστρέφει στο Νο.1.

Ο Αλκαράθ έχει τώρα 14 διαδοχικές νίκες στο χώμα, καθώς πέρυσι ολοκλήρωσε τη σεζόν στο χώμα με τους θριάμβους του στη Ρώμη και το Roland Garros, λυγίζοντας τον Σίνερ στον τελικό και στα δύο τουρνουά.