Οδυνηρή ήττα στο Μόντε Κάρλο για Τσιτσιπά (vid)

Ο απογοητευτικός Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε στα δύο σετ από τον Φραν Σερούντολο στο Μόντε Κάρλο και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου στο πιο επιτυχημένο του τουρνουά.

Ασταθής για άλλη μια φορά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.48), «παραδόθηκε» με 7-5, 6-4 στον 27χρονο Αργεντινό (Νο.19) σε 1 ώρα και 45 λεπτά και γνώρισε την πρώτη ήττα σε πρεμιέρα του στο Monte Carlo Masters.

Το αποτέλεσμα αυτό θα έχει και σοβαρές επιπτώσεις στο ranking του, αφού θα χάσει τους 200 βαθμούς που υπερασπιζόταν από την περσινή του παρουσία στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα βρεθεί στο Νο.65 του κόσμου ή και πιο κάτω.

Ο Στέφανος έχασε το πρώτο σετ στις λεπτομέρειες και αφού λύγισε στις κρίσιμες στιγμές, όμως η εικόνα του στο ξεκίνημα του δεύτερου ήταν τραγική! Παρόλα αυτά, παίρνοντας και αρκετά «δώρα» από τον αντίπαλό του, επέστρεψε από το 4-0 και ξαναμπήκε στο... κόλπο.

Όλος ο κόπος, ωστόσο, πήγε χαμένος αμέσως μετά, αφού είχε ένα ακόμα κακό service game και έδωσε το δικαίωμα στον αντίπαλό του να πάρει τις μπάλες να σερβίρει για το ματς.

Όπως γίνεται συχνά τον τελευταίο καιρό, πέρα από το «ευάλωτο» backhand, ο Στέφανος δεν μπορούσε να ποντάρει στα δύο μεγαλύτερα όπλα του: το σερβίς και το forehand.

Έβαλε μέσα το 49% των πρώτων σερβίς, κερδίζοντας το 57% των πόντων πίσω από το πρώτο και το 36% πίσω από το δεύτερο, ενώ συνολικά υπέπεσε σε 39 αβίαστα λάθη (οι winners ήταν 19). Αριθμοί που στο παρελθόν απλά δεν υπήρχαν, ειδικά στο χώμα!

Απέναντί του, φυσικά, είχε έναν εξαιρετικό παίκτη που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί πολύ καλή πορεία στο tour, όμως η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι... εξωφρενικό για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τσιτσιπά. Από τα μέσα του δεύτερου σετ, μάλιστα, έδειξε.... τάσεις αυτοκτονίας και λίγο έλειψε να μπλέξει σε περιπέτειες!

Μπρέικ με το καλημέρα

Ο Σερούντολο, πάντως, μπήκε καλά στο ματς και πήρε προβάδισμα από το πρώτο, εκμεταλλευόμενος το τέταρτο μπρέικ πόιντ του. Ο Στεφ δεν άργησε να βρει ρυθμό και αφού πήρε το μπρέικ πίσω στο τέταρτο γκέιμ (2-2), πέρασε μπροστά με 3-5 και βρέθηκε πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου σετ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις ο Σερούντολο έκανε διπλό λάθος σε μπρέικ πόιντ!

Δεν λύγισε, ωστόσο και με δύο μπρέικ στη σειρά κατάφερε να κόψει τον δρόμο του Τσιτσιπά και να αρπάξει το πρώτο σετ με 7-5.

Μπήκε δυνατά και στο δεύτερο, σε αντίθεση με τον Στέφανο, που φαινόταν να τα έχει χαμένα. Με πολύ κακό τένις βρέθηκε πίσω με 4-0 και εκεί που όλα έδειχναν ότι θα έπεφτε αμαχητί, έκανε ένα μεγάλο σερί και έφερε το σετ σε ισορροπία (4-4). Δεν μπόρεσε, όμως, να κάνει την ανατροπή, καθώς ακολούθησε ένα ακόμα απογοητευτικό service game και το νέο μπρέικ του Σερούντολο (5-4).

Το τελευταίο γκέιμ ήταν δραματικό, με τον Αργεντινό να πλημμυρίζεται από άγχος, να χάνει το προβάδισμα με 40-0 και τελικά να κλείνει τον αγώνα στο πέμπτο ματς πόιντ του. Ήταν η πρώτη νίκη του επί του Τσιτσιπά (1-2 το head to head) και θα παίξει στον δεύτερο γύρο του Μόντε Κάρλο με τον Τόμας Μάχατς.

Ο Στέφανος, από την άλλη, αποχαιρετάει πρόωρα ένα τουρνουά που έχει κερδίσει τρεις φορές και ελπίζει σε καλύτερο μέλλον στις χωμάτινες επιφάνειες. Θα παίξει αύριο (περίπου στις 18.00) στο διπλό με τον Παύλο κόντρα στους Αντρεότσι/Γκινάρ και μετά θα στρέψει το βλέμμα του στο Μόναχο (13/4), πριν τα χωμάτινα Masters σε Μαδρίτη και Ρώμη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει να νικήσει παίκτη του Top 20 στο χώμα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 (Σεμπαστιάν Μπάες).