Πρόωρη έξοδος για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στην πρεμιέρα της στο Miami Open από την Αλίσια Παρκς και έμεινε εκτός τρίτου γύρου της διοργάνωσης.

Μακριά από τον καλό της εαυτό η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.33), ηττήθηκε με 6-3, 6-3 σε 86 λεπτά από την 25χρονη Αμερικανίδα (Νο.105) και ολοκλήρωσε την παρουσία της στα 1000άρια των ΗΠΑ.

Ο αγώνας άρχισε με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση λόγω βροχόπτωσης στο Μαϊάμι και διακόπηκε και δύο φορές στη συνέχεια. Αυτό ήταν αρκετό για να προκαλέσει εκνευρισμό και στις δύο παίκτριες, όμως η Παρκς διατήρησε την ψυχραιμία της, εκτέλεσε το πλάνο της και έκανε το δύο στα δύο απέναντι στη Μαρία.

Η 30χρονη Ελληνίδα, από την πλευρά της, δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στο επιθετικό παιχνίδι της Παρκς (οι επιστροφές της ήταν φωτιά!) και αφού δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν (0/6 μπρέικ πόιντ), η ήττα ήταν φυσικό επακόλουθο. Η Αμερικανίδα, πάντως, μπορούσε να ποντάρει στο σερβίς της όταν βρέθηκε σε δύσκολες στιγμές.

Οι δύο παίκτριες είχαν από δύο χαμένα μπρέικ πόιντ στο ξεκίνημα του αγώνα, όμως η Αμερικανίδα «χτύπησε» ξανά στο έβδομο γκέιμ και τελικά έσπασε το σερβίς της Μαρίας στην τρίτη ευκαιρία της (5-3).

Πήρε, λοιπόν, τις μπάλες να σερβίρει για την κατάκτηση του πρώτου σετ και παρότι η Μαρία είχε ένα ακόμα μπρέικ πόιντ, η Παρκς έμεινε όρθια και «έγραψε» το 1-0.

Στρίμωξε, μάλιστα, ακόμα περισσότερο τη Σάκκαρη με το νέο μπρέικ που σημείωσε στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ. Η Μαρία προσπάθησε να απαντήσει αμέσως μετά, αλλά έχασε το προβάδισμα με 15-40, ενώ είχε μία ακόμα ευκαιρία στο 2-3.

Η Παρκς κράτησε στη συνέχεια για το 5-3 και έβαλε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στη Σάκκαρη, που έχασε ξανά το σερβίς της και «παραδόθηκε» οριστικά στην αντίπαλό της.

Η Μαρία στρέφει τώρα το βλέμμα της στη χωμάτινη σεζόν και ο πρώτος σταθμός της θα είναι το Τσάρλστον (30/3-5/4). Η Παρκς, από την άλλη, θα περιμένει στον τρίτο γύρο τη νικήτρια του ματς Κοτσιαρέτο-Γκοφ.