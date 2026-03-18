Eπιστρέφει στο tour ο Ντόμινικ Τιμ

Ένα... μυστηριώδες μήνυμα του Ντόμινικ Τιμ στα social media έδωσε τροφή για πολλά σενάρια.

«Σύντομα έχω κάποια νέα να μοιραστώ μαζί σας!», ανέφερε ο 32χρονος Αυστριακός, άλλοτε Νο.3 τενίστας στον κόσμο, που αναγκάστηκε λόγω τραυματισμού να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση. «Μετά από 14 απίστευτα χρόνια συμμετοχής στο ATP Tour, το ταξίδι μου θα συνεχιστεί με έναν νέο και συναρπαστικό τρόπο. Ανυπομονώ να μοιραστώ τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου στο άθλημα που αγαπώ περισσότερο. Δευτέρα 23 Μαρτίου».

Θα γυρίσει, άραγε, ως προπονητής; Ή θα αναλάβει κάποιον άλλο επιτελικό ρόλο; Υπομονή λίγες μέρες...