Γκρίνια και αποκλεισμός για Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ γνώρισε την τέταρτη ήττα του σε πέντε ματς με τον Ούγκο Ουμπέρ και αποχαιρέτησε πρόωρα το Ρότερνταμ (ATP 500).

Ο 29χρονος Ρώσος (No.11) ηττήθηκε με 7-6(4), 6-3, 6-3 και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου, εν μέσω έντονων διαμαρτυριών για τις μπάλες της διοργάνωσης σε umpire και supervisor.

Πιο ψύχραιμος ο Γάλλος (Νο.36), έχει την ευκαιρία να προχωρήσει στο τουρνουά και ο επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο νικητής του ματς Ντεν Όυντεν-Φούτσοβιτς.

Στο τουρνουά μετέχει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα παίξει την Τετάρτη (11/2) με τον Αρτούρ Ριντερκνές.