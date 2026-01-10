Πολωνία-Ελβετία για το τρόπαιο στο Σίδνεϊ (vids)

Πολωνία και Ελβετία θα αναμετρηθούν στον αυριανό τελικό του United Cup!

O Xούμπερτ Χούρκατς (Νο.83) άνοιξε τον δρόμο για την ομάδα του, αφού σταμάτησε με 7-6(1), 7-6(2) τον Τέιλορ Φριτζ (Νο.9) και συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στo Σίδνεϊ.

Η Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.2), λοιπόν, είχε... ματς πόιντ απέναντι στην Κόκο Γκοφ, όμως γνώρισε την τέταρτη σερί ήττα της (6-4, 6-2) από τη νεαρή Αμερικανίδα (Νο.4) και η αγωνία παρατάθηκε.

Η Γκοφ επέστρεψε στο court μαζί με τον Κρίστιαν Χάρισον, αλλά δεν τα κατάφεραν κόντρα στο δίδυμο των Κάβα/Ζιελίνσκι, που επικράτησαν με 7-6(5), 7-6(3). H Πολωνία θα παίξει στον τελικό για τρίτη σερί χρονιά!

Η «πρωτάρα» Ελβετία, από την πλευρά της, βασίστηκε για άλλη μια φορά στην εκπληκτική Μπελίντα Μπέντσιτς. Η 28χρονη Ελβετίδα λύγισε με 6-3, 4-6, 7-6(0) της Ελίζ Μέρτενς, ωστόσο ο Σταν Βαβρίνκα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ζιζού Μπεργκς, που πήρε δύσκολη νίκη με 6-3, 6-7(4), 6-3.

Μπέντσιτς/Πολ, όμως, έκαναν ξανά τη διαφορά και υπέταξαν με 6-3, 0-6, 10-5 Μέρτενς/Μπεργκς, κάνοντας το τέσσερα στα τέσσερα στη διοργάνωση!

Ο τελικός θα ξεκινήσει αύριο (11/1) στις 8.30 με Σβιόντεκ-Μπέντσιτς, θα ακολουθήσει το ματς Χούρκατς-Βαβρίνκα και, αν χρειαστεί, η σειρά θα κλείσει με μεικτό διπλό.