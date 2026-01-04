Πρώτη στα προημιτελικά η Ελβετία (vids)

Η Μπελίντα Μπέντσιτς οδήγησε την Ελβετία στην οκτάδα του United Cup.

H 28χρονη Ελβετίδα, Νο.11 στον κόσμο, σημείωσε μεγάλη νίκη επί της Τζάσμιν Παολίνι (Νο.8) με 6-4, 6-3, αλλά στη συνέχεια λύγισε ο Σταν Βαβρίνκα μετά από μεγάλη μάχη με τον Φλάβιο Κομπόλι (6-4, 6-7, 7-6).

Τα πάντα κρίθηκαν στο μεικτό διπλό, με την Μπέντσιτς να επιστρέφει στο court, να ενώνει δυνάμεις με τον Γιάκουμπ Πολ και την ομάδα τους να επικρατεί της Ιταλίας με 7-5, 4-6, 10-7.

Η Ελβετία ολοκλήρωσε τους αγώνες του γκρουπ με δύο νίκες (καθώς υπέταξε στην πρεμιέρα τη Γαλλία με 3-0), οπότε εξασφάλισε μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου περιμένει Ελλάδα ή Μεγάλη Βρετανία.

Η Ιταλία, από την πλευρά της, χρειάζεται νίκη (πιθανότατα με 3-0) επί της Γαλλίας για να έχει ελπίδες να περάσει ως καλύτερη δεύτερη του Περθ.

Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία, θυμίζουμε, μονομαχούν αύριο (5/1, 11.00) για την πρωτιά στο Group E.

Rising to the occasion 📈🇨🇭@BelindaBencic and Jakub Paul def. Errani/Vavassori 7-5 4-6 [10-7] to seal the first quarterfinal spot. pic.twitter.com/xp1wz7iPgj — United Cup (@UnitedCupTennis) January 4, 2026