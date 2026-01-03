Ο αειθαλής Βαβρίνκα σφράγισε τη νίκη της Ελβετίας (vids)

Με σπουδαία εμφάνιση ξεκίνησε την τελευταία σεζόν της επαγγελματικής του καριέρας ο Σταν Βαβρίνκα.

Ο 40χρονος Ελβετός (No.157), κάτοχος τριών major τίτλων, λύγισε με 5-7, 7-6(5), 7-6(5) τον Αρτούρ Ριντερκνές (No.29) μετά από σκληρή μάχη διάρκειας 3 ωρών και 18 λεπτών και σφράγισε τη νίκη της Ελβετίας επί της Γαλλίας στο United Cup!

«Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα να νιώθω την υποστήριξη του κοινού», δήλωσε ο κάτοχος τριών major τίτλων. «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, πάλεψα μέχρι το τέλος, προσπάθησα να είμαι πιο επιθετικός από το συνηθισμένο και να βρω λύσεις. Είμαι πολύ περήφανος για το μαχητικό μου πνεύμα και την απόδοσή μου».

Τον δρόμο για τη νίκη της Ελβετίας είχε ανοίξει νωρίτερα η Μπελίντα Μπέντσιτς, που είχε επικρατήσει με 6-2, 6-4 της Λεόλια Ζανζεάν.

Ελβετία και Γαλλία είναι στο Group C του Περθ μαζί με την Ιταλία και κάποια από αυτές ενδεχομένως να αναμετρηθεί με την Ελλάδα στα προημιτελικά.

Η Team Greece, θυμίζουμε, μετά το 3-0 σε βάρος της Ιαπωνίας, επιστρέφει στη δράση τη Δευτέρα (5/1, 11.00) και θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μεγάλη Βρετανία.