Ούτε στο Παρίσι ο Τσιτσιπάς!

Δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο Masters της σεζόν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και πλέον είναι εξαιρετικά αμφίβολος και για το τουρνουά της Αθήνας!

Μετά το Πεκίνο, τη Σανγκάη και τη Βιέννη, ο 27χρονος τενίστας απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Παρίσι (27/10-2/11), καθώς φαίνεται ότι εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το γνωστό πρόβλημα στη μέση.

Λίγες μέρες, λοιπόν, πριν ξεκινήσει το Hellenic Championship (2-8/11), υπάρχει σίγουρα ανησυχία ότι ο Στέφανος δεν θα μπορέσει να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό...

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας συμμετείχε στο Davis Cup τον Σεπτέμβριο για να ενισχύσει την εθνική ομάδα, αλλά το έκανε με ρίσκο και πιθανότατα χειροτέρεψε την κατάστασή του.

Ύστερα από αυτό, έπαιξε μόνο ένα ματς στο Six Kings Slam, όπου αναγκάστηκε να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ για να αντιμετωπίσει τους πόνους που είχε στη μέση.

Να δούμε αν αυτό το κενό των περίπου δύο εβδομάδων θα τον βοηθήσει για να είναι παρών στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας...

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι είχε φτάσει ως τα προημιτελικά του Paris Masters, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει απώλεια 200 βαθμών και θα βγει εκτός Top 30. Το θέμα στη συνέχεια θα είναι να μην έχει μεγαλύτερη πτώση, ώστε να είναι seeded στο Australian Open τον Ιανουάριο.