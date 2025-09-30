Δεν χάνει από τον Ντε Μινόρ ο Σίνερ (vids)

Τη 11η νίκη του σε ισάριθμους αγώνες με τον Άλεξ Ντε Μινορ σημείωσε ο Γιάνικ Σίνερ και πέρασε στον τελικό του Πεκίνου για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο επικράτησε του 26χρονου Αυστραλού (Νο.8) με 6-4, 4-6, 6-2 σε 2 ώρες και 20 λεπτά και θα διεκδικήσει αύριο (1/10) τον 21ο τίτλο της καριέρας του. Ο αντίπαλός του στον τελικό θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Λέρνερ Τιέν και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Παρότι έχασε το δεύτερο σετ και το ματς φάνηκε να παίρνει ανέλπιστη τροπή, ο 24χρονος Ιταλός μπήκε πολύ δυνατά στο τρίτο και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του.

Είναι ο έβδομος τελικός του σε μόλις οκτώ τουρνουά το 2025 και ο ένατος διαδοχικός σε σκληρές επιφάνειες, όπου έχει ρεκόρ 21-2 τη φετινή σεζόν. Συνολικά είναι ο 30ος τελικός της καριέρας του.

Το 2023 είχε κατακτήσει τον τίτλο στο China Open, ενώ την επόμενη χρονιά ηττήθηκε στον τελικό από τον Κάρλος Αλκαράθ, που φέτος επέλεξε να αγωνιστεί στο Τόκιο.

3rd consecutive Beijing final ✅

30th tour-level final ✅



Jannik Sinner overcomes Alex de Minaur 6-3 4-6 6-2 to defeat the Australian for an 11th time! 👏 #ChinaOpen pic.twitter.com/EUYubDLqY2 — Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2025