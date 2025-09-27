Ανέβασε στροφές στο τρίτο σετ ο Σίνερ και πέρασε στους «8» του Πεκίνου (vid)

Μετά από μια δύσκολη μάχη απέναντι στον Τέρενς Ατμάν, ο Γιάνικ Σίνερ ανέβασε στροφές στο καθοριστικό τρίτο σετ και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του China Open 2025.

Ο 24χρονος Ιταλός, Νο1 του ταμπλό, επικράτησε 6-4, 5-7, 6-0 του Γάλλου αντιπάλου του, σε έναν αγώνα που διήρκεσε 2 ώρες και 15 λεπτά.

Στο πρώτο σετ ο Σίνερ πήρε γρήγορα τον έλεγχο με break, όμως χρειάστηκε να σώσει τρία break points στο 5-4 πριν κλείσει το σετ. Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον Ιταλό να χάνει δύο φορές το προβάδισμα και τελικά να δέχεται break στο πιο κρίσιμο σημείο, χάνοντας το σετ 5-7.

Στο τρίτο σετ όμως ο Σίνερ ήταν καταιγιστικός, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ατμάν και έκλεισε το ματς με ένα επιβλητικό 6-0.

Με τη νίκη αυτή έφτασε τους 13 συνεχόμενους προημιτελικούς σε τουρνουά του ATP Tour και έκλεισε θέση για την οκτάδα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Φαμπιάν Μαροζάν.