Ήττα για τη Σάκκαρη από τη Φερνάντεζ

Η Λέιλα Φερνάντεζ επιβλήθηκε άνετα 2-0 σετ της Μαρίας Σάκκαρη, αφήνοντάς την εκτός του China Open.

Σε κακή μέρα βρέθηκε η Μαρία Σάκκαρη στο Πεκίνο και γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (6-2, 6-0) από τη Λέιλα Φερνάντεζ, μένοντας εκτός συνέχειας του China Open. Η Καναδή δεν είχε κερδίσει ούτε… σετ στις προηγούμενες αναμετρήσεις με την Ελληνίδα τενίστρια, αλλά σήμερα δεν της άφησε κανένα περιθώριο.

Η Σάκκαρη αντιμετώπισε προβλήματα πίσω από το σερβίς, χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει πιεστικές καταστάσεις για την αντίπαλό της. Με 46% κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς και 38% πίσω από το δεύτερο, δεν είχε ελπίδες να διεκδικήσει την πρόκριση.

Αν και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε να σερβίρει στο ματς, η Φερνάντεζ έκανε το μπρέικ με το… καλημέρα. Στο 7ο game η Καναδή έκανε και δεύτερο μπρέικ για το 5-2 και το σετ ολοκληρώθηκε στη συνέχεια.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς της σε κανένα game και η Φερνάντεζ επικράτησε άνετα με 6-0 και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του ασιατικού Masters. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης Ραχίμοβα - Γκοφ.

