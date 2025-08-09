Τσιτσιπάς: «Το απόλαυσα, έχω περάσει δύσκολες στιγμές»

Ανακουφισμένος για την επιστροφή τους στις νίκες ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Σινσινάτι.

«Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας με πολλές δύσκολες στιγμές, τις οποίες κατάφερα και αντιμετώπισα πολύ έξυπνα», είπε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο Tennis TV για το ματς με τον Φάμπιαν Μαροζάν. «Το παιχνίδι άρχισε να γίνεται διαφορετικό προς το τέλος, ένιωσα μεγαλύτερη άνεση στα χτυπήματά μου, ένιωσα πως ό,τι αποφάσεις έπαιρνα και ό,τι προσπαθούσα να βάλω στο παιχνίδι μου έδινε κίνητρο, ήμουν πιο χαλαρός. Γενικά το απόλαυσα πολύ σήμερα, θα έλεγα, ήταν απολαυστική νίκη, διότι έχω περάσει δύσκολες στιγμές τους τελευταίους μήνες και είναι ωραίο να βλέπω τον εαυτό μου να παίζει σε αυτό το επίπεδο προς το τέλος του αγώνα».