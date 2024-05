Δεύτερος σερί τελικός στη Μαδρίτη για Σβιόντεκ (vid)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο δεν έχασε χρόνο κόντρα στη Μάντισον Κις (Νο.20), την οποία νίκησε με 6-1, 6-3 σε μόλις 70 λεπτά και πέρασε στον τελικό του Madrid Open. Εκεί θα βρει τη νικήτρια του μεγάλου ματς ανάμεσα στην Έλενα Ριμπάκινα και την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 22χρονη Πολωνή θα παίξει στον τρίτο φετινό τελικό της και θα προσπαθήσει να κάνει το 3/3, καθώς έφυγε με το τρόπαιο από Ντόχα και Indian Wells.

To φοβερό είναι ότι έχει παίξει σε 20 τουρνουά WTA 1000 από τη Ρώμη το 2021 και έχει καταφέρει να φτάσει στον τελικό σε 11 από αυτά. Συνολικά έχει παίξει σε 18 χωμάτινα τουρνουά αυτής της κατηγορίας και έχει διεκδικήσει το τρόπαιο στα 10 (55,8%)!

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έχει ήδη 19 τίτλους, λίγες μέρες πριν γίνει 23 ετών! Πραγματικά εκπληκτική...

