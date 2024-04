Τσιτσιπάς: «Το χώμα είναι ο καμβάς μου» (vid)

Αρχικά ο Στεφ μίλησε στο Tennis TV για τη θριαμβευτική εβδομάδα στο Μόντε Κάρλο: «Ήθελα ένα καλό αποτέλεσμα στο Μόντε Κάρλο δεδομένων και των επιτυχιών μου στο παρελθόν εκεί. Ήταν σημαντικό να μείνω ταπεινός από την αρχή του τουρνουά και να το πάω μέρα με τη μέρα. Δεν ήθελα να αφήσω τον εαυτό μου να νιώσει υπερβολική αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό μπορεί να γυρίσει εναντίον σου. Έπαιξα καταπληκτικά εκεί από την αρχή, το forehand μου γινόταν όλο και καλύτερο. Κέρδιζα αγώνες χωρίς να χάνω πολλά γκέιμ και μετά ήρθε ο ημιτελικός με τον Sinner, που για μένα ήταν το μεγαλύτερο τεστ που θα μπορούσα να δώσω εκείνη την εβδομάδα. Ξεπέρασα τον εαυτό μου, έπαιξα στα όριά μου και κέρδισα τον αγώνα. Κάτι που ήταν μεγάλη ανακούφιση για μένα, γιατί ήξερα πως αυτό το ματς μπορεί να μου δώσει τον τίτλο».

Για τη μετάβαση από τα σκληρά στα χωμάτινα γήπεδα ανέφερε: «Μου αρέσει όταν αλλάζω επιφάνειες, έχω πολύ καλή αίσθηση του court, ειδικά όταν είναι χωμάτινο. Είναι κάπως ανανεωτικό για το μυαλό να αλλάζουμε σε χωμάτινα γήπεδα, μπορώ να βρω την κίνησή μου, μπορώ επιτέλους να "γλιστράω", νιώθω πιο συνδεδεμένος με αυτά τα γήπεδα».

Μίλησε και για την αγάπη του για το χώμα, όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο αν αυτή η επιφάνεια είναι ο καμβάς του: "Το χωμάτινο court είναι πάντα ο καμβάς για μένα, μπορώ να... γράφω ποιήματα σε αυτό, να δημιουργώ ιστορίες. Για μένα είναι η πιο αληθινή επιφάνεια, γιατί μπορούμε να δούμε αληθινό τένις στο χώμα. Μπορείς να αμυνθείς, μπορείς να επιτεθείς, μπορείς να κερδίσεις έναν πόντο στον οποίο φαινόταν να μην είχες καμία τύχη αν καταφέρεις να μείνεις στο ράλι και να δημιουργήσεις κάτι όμορφο, να παλέψεις αυτούς τους πόντους. Αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού, τα πάντα είναι πιθανά».

Για τις διαφορές μεταξύ των χωμάτινων γηπέδων είπε: «Υπάρχουν διαφορετικά είδη χώματος, αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Υπάρχει το χώμα όπου η μπάλα αναπηδάει ψηλά, χώμα που είναι λίγο γρηγορότερο και η αναπήδηση δεν μου δίνει τόσο πλεονέκτημα, όπως πιστεύω ότι μου έδινε στο Mόντε Κάρλο. Είδα το Μόναχο την άλλη φορά και είναι αντίθετο από το Mόντε Κάρλο. Μετά έχουμε τη Βαρκελώνη, όπου επίσης είναι πολύ διαφορετικό, είναι πολύ πιο αργό από το Mόντε Κάρλο, και έπρεπε να προσαρμοστώ την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Είναι ενδιαφέρον να βιώνεις όλες αυτές τις διαφορετικές συνθήκες».

Αναφέρθηκε, τέλος, και στην επιστροφή του Ράφα Ναδάλ: «Είναι υπέροχο να έχουμε τον Ράφα πίσω. Περνάει καλά, τον είδα με τον γιο του την άλλη μέρα, είναι όμορφο να έχεις την οικογένεια μαζί σου και είναι κάτι που μου λείπει και μένα κάποιες φορές που παίζω στην Αμερική ή στην Ασία και δεν μπορώ να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου, όπως στο Μόντε Κάρλο, που είναι κατά κάποιο τρόπο το τουρνουά μας γιατί ζούμε εκεί».

