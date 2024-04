Με φόρα από το Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς (vids)

Ανεβάζοντας ταχύτητα μόνο όταν το χρειάστηκε, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (No.7) επικράτησε του Σεμπάστιαν Όφνερ (Νο.43) με 6-4, 7-5 σε 96 λεπτά και πέτυχε την έβδομη σερί νίκη του στο tour. Θα διεκδικήσει αύριο (18/4, περίπου στις 19.00) την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης κόντρα στον Ισπανό Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα (Νο.72), που λύγισε με 7-6(4), 6-4 τον Λορέντζο Μουζέτι.

Δεν πήρε ούτε ανάσα μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Μόντε Κάρλο ο Στέφανος και ίσως γι' αυτό δυσκολεύτηκε λίγο περισσότερο από το αναμενόμενο στο δεύτερο σετ. Όταν, ωστόσο, στριμώχτηκε από τον 27χρονο Αυστριακό, ανέβασε την απόδοσή του, γύρισε την εις βάρος του κατάσταση και έκλεισε τον αγώνα, χωρίς να σπαταλήσει περισσότερη ενέργεια.

Και η αλήθεια είναι πως έχει την ευκαιρία να πάει μακριά και σε αυτή τη διοργάνωση και (γιατί όχι;) να κερδίσει τίτλο σε 500άρι για πρώτη φορά στην καριέρα του. Για την ώρα, να πούμε ότι αν περάσει στα προημιτελικά, θα παίξει με τον νικητή του ματς Μαροζάν-Ντίας...

Ο Στεφ, πάντως, παρά την κούραση μπήκε αρκετά δυνατά στον αγώνα και σημείωσε πρώτος μπρέικ (1-0). Έχασε, όμως, και ο ίδιος το σερβίς του στη συνέχεια, οπότε επέστρεψε η ισορροπία που διατηρήθηκε μέχρι το 3-3. Στο σημείο αυτό ο Τσιτσιπάς σημείωσε άλλο ένα μπρέικ (4-3) και μετά καθάρισε το σετ με συνοπτικές διαδικασίες.

Ο Όφνερ, ωστόσο, ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο σετ και πέρα από το καλύτερο σερβίς, ήταν και πολύ πιο σταθερός στα ράλι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να απαντήσει στο πρώτο μπρέικ που σημείωσε ο Στεφ (το 3-2 έγινε 3-3), αλλά και να περάσει μπροστά με 3-5, παίρνοντας τις μπάλες να σερβίρει για το σετ. Ήταν και ένα διάστημα όπου ο Τσιτσιπάς υπέπεσε σε σωρεία αβίαστων λαθών.

Υπό τον κίνδυνο να πάει το ματς σε τρίτο σετ, ο Στέφανος έβαλε το πόδι στο γκάζι και με τρία σερί γκέιμ... έκοψε τη φόρα του αντιπάλου του. Αν συνεχίσει στη διοργάνωση θα παίζει κάθε μέρα και πρέπει να κάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συντήρηση δυνάμεων!

Τα άλλα ζευγάρια της φάσης των «16» είναι: Μαροζάν-Ντίας, Ντε Μινόρ-Αλτμάιερ ή Φις, Νταβίντοβιτς-Λάγιοβιτς, Αρνάλντι-Τρουνγκελέτι, Τόμπσον-Ρουντ, Μπαουτίστα-Νόρι, Ετσεβέρι-Νακασίμα.

On a roll! 😍



Hot off his title in Monte Carlo, @steftsitsipas kick starts his Barcelona campaign with a 6-4 7-5 win over Ofner@bcnopenbs #BCNOpenBS pic.twitter.com/wtLhxVfVRQ