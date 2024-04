Πρώτος προημιτελικός στη Μαδρίτη για Μεντβέντεφ (vids)

Ο 28χρονος Ρώσος, Νο.4 στον κόσμο, επικράτησε με 7-6(3), 6-4 του 26χρονου Καζάκου (Νο.18), κόντρα στον οποίο έχει τώρα έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Θα περιμένει στον 20ο Masters προημιτελικό του τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ράφα Ναδάλ και τον Γίρι Λεχέτσκα, κυνηγώντας την 100η νίκη του σε τουρνουά αυτής της κατηγορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μεντβέντεφ έχει πλέον καταφέρει να προκριθεί στα προημιτελικά και των εννέα Masters στο tour!

Συνεπής ήταν και ο συμπατριώτης και φίλος του Ντανίλ, ο Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.8), που πέτυχε επιβλητική νίκη σε βάρος του Τάλον Γκρίκσπορ (Νο.25) με 6-2, 6-4. και πέρασε στον πρώτο φετινό προημιτελικό του σε 1000άρι. Το επόμενο εμπόδιό του θα προκύψει από το ματς Στρουφ-Λεχέτσκα.

Με την πορεία του στη Μαδρίτη ο 26χρονος Ρώσος ανεβαίνει στην παγκόσμια κατάταξη και αυτή τη στιγμή είναι Νο.7 στο live ranking, ρίχνοντας στο Νο.8 τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα πέσει μια ακόμα θέση αν ο Χούμπερτ Χούρκατς φτάσει ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Quarter-finals at EVERY Masters 1000 event ✅ After Dimitrov in Miami, @DaniilMedwed completes the box set in Madrid - moving past Bublik 7-6(3) 6-4! #MMOPEN pic.twitter.com/UyHX2McvDc

First Masters 1000 quarter-final of the year 🙌@AndreyRublev97 defeats Griekspoor 6-2 6-4 and will face the winner of Alcaraz/Struff next!#MMOPEN pic.twitter.com/Px1ML9lRYD