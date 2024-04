Με Ρουντ στον τελικό ο Τσιτσιπάς! (vid)

Ο 25χρονος Νορβηγός, Νο.10 στον κόσμο, λύγισε με 6-4, 1-6, 6-4 τον 36χρονο Σέρβο (Νο.1) και πέτυχε την πρώτη Top 3 νίκη της καριέρας του! Μέχρι σήμερα είχε ρεκόρ 0-11 με 0-25 σετ κόντρα σε παίκτες της πρώτης τριάδας! Ειδικά κόντρα στον Νόλε, είχε πέντε ήττες σε ισάριθμους αγώνες, με 0-11 σετ!

Μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ, η απόδοση του Ρουντ έπεσε στο δεύτερο και ο Τζόκοβιτς πήρε με μεγάλη ευκολία το δεύτερο, κάνοντας πολλούς να πιστέψουν ότι ήταν θέμα χρόνου η ανατροπή. Παρόλα αυτά, ο δύο φορές φιναλίστ του Roland Garros πέτυχε πρώτος μπρέικ στο τρίτο σετ και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 4-2.

Και πάλι ο Νόλε δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη και κατάφερε να πάρει πίσω το μπρέικ, για να ισοφαρίσει σε 4-4. Όλα πλέον ήταν στην κόψη του ξυραφιού, αλλά οι περισσότεροι θα πόνταραν σε νίκη του Τζόκοβιτς...

Διαψεύδοντας τους πάντες, ο Ρουντ κράτησε το σερβίς του για το 5-4, και είχε τριπλό ματς πόιντ στο επόμενο γκέιμ, όπου ο Νόλε σέρβιρε υπό πίεση. Ο τενίστας από το Βελιγράδι έσωσε τα δύο πρώτα, αλλά στο τρίτο έκανε διπλό λάθος και ο αγώνας ολοκληρώθηκε άδοξα για εκείνον. Όπως άδοξα συνεχίζεται και η φετινή πορεία του, αφού δεν έχει ακόμα τίτλο.

Ο Ρουντ θα παίξει στον δεύτερο Masters τελικό της καριέρας του και φιλοδοξεί να κατακτήσει και αυτός, όπως και ο Στέφανος, τον 11ο τίτλο της καριέρας του. Η διαφορά είναι ότι όλοι οι τίτλοι του Σκανδιναβού είναι σε 250άρια και οι εννιά είναι στο χώμα!

Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης σε αυτή την επιφάνεια (και όχι μόνο), ενώ ενδεικτικό της ποιότητάς του είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει παίξει σε τρεις τελικούς Grand Slam (Roland Garros 2022, 2023, US Open 2022) και σε έναν τελικό του ATP Finals (2022).

Κόντρα στον Στεφ έχει δύο νίκες σε τρεις αγώνες, έχοντας επικρατήσει στο Masters της Μαδρίτης το 2021 και φέτος στο Λος Κάμπος. Ο Τσιτσιπάς είχε νικήσει στο Τορόντο το 2021.

Ο μεγάλος αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

THE BIGGEST WIN OF HIS CAREER 🤯@CasperRuud98 secures his first-ever Top 3 victory after a 6-4 1-6 6-4 win over Djokovic 🥶#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/6K2M867vay