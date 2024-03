Σέρβιρε... στο κεφάλι μιας ball girl ο Τζάρι (vid)

Ο 28χρονος Χιλιανός δοκίμαζε τα σερβίς του και κάποια στιγμή ένα μπαλάκι έσκασε στο κεφάλι μιας ball girl, που εκείνη στη στιγμή... γλιστρούσε στο court.

Ο Τζάρι, φυσικά, έσπευσε στο κορίτσι για να βεβαιωθεί ότι δεν τραυματίστηκε και, ευτυχώς, όλα ήταν καλά, οπότε επέστρεψε ανακουφισμένος στη θέση του!

Θυμίζουμε ότι τη νίκη πήρε ο Μεντβέντεφ στα δύο σετ και θα παίξει στα ημιτελικά με τον Γιάνικ Σίνερ.

Jarry accidentally hits a ball girl during the warm-up, but rushes to check she's okay! 🥹#MiamiOpen pic.twitter.com/IZ8Y8dzSRA