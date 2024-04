Στην ισορροπία το ντέρμπι Γιουβέντους-Μίλαν, νίκη με γκολ για την Άστον Βίλα

Μπορεί η Γιουβέντους και η Μίλαν να μην διεκδικούν τον τίτλο, όμως τα παιχνίδια τους είναι πάντα ντέρμπι και έχουν ενδιαφέρον. Θεαματικό ματς υπόσχονται Άστον Βίλα και Τσέλσι, λίγες ημέρες πριν οι «χωριάτες» υποδεχθούν τον Ολυμπιακό.

Μετά από έξι σερί νίκες της Γιουβέντους έχουμε 3 ματς αήττητη τη Μίλαν στο Τορίνο με δύο νίκες.

H Γιουβέντους είδε μεσοβδόμαδα τη Λάτσιο να ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου μεταξύ τους ημιτελικού του Κυπέλλου με 2-0 ωστόσο λίγο πριν από την παράταση (83’) σκόραρε και με 2-1 προκρίθηκε στον τελικό. Στο πρωτάθλημα προέρχεται από 2-2 στην Κάλιαρι, είναι τρίτη και έχει στόχο την επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ. Όμως, έχει αδιανόητα κακές επιδόσεις για το δικό της επίπεδο και μόλις δύο νίκες σε 12 αγώνες (2-4-6). Στο «0-1 γκολ» έμειναν 4/5 πρόσφατοι. Πάντως, παρουσιάζεται δυνατή ως γηπεδούχος με απολογισμό 10-5-1. Άπαντες παρόντες. Σκληρή ήττα για τη Μίλαν το 1-2 στο ντέρμπι με την Ίντερ που πανηγύρισε την μαθηματική κατάκτηση του τίτλου εναντίον της. Είχε προηγηθεί ο αποκλεισμός στο Γιουρόπα Λιγκ από τη Ρόμα. Πριν από την Ίντερ μετρούσε 5-2-0 στο πρωτάθλημα όπου παραμένει δεύτερη. Πήρε δέκα βαθμούς στις τέσσερις πρόσφατες εξόδους, έχει 14/16 Over και 13/16 γκολ – γκολ. Απόντες οι αμυντικοί Ερναντέζ, Καλάμπρια, Τομόρι, Καλουλού και ο επιθετικός Γιόβιτς, γυρίζει ο αμυντικός Τσάο. Υστερεί η Γιουβέντους αλλά δεν χάνει εντός. Η μεγάλη εικόνα της Μίλαν είναι καλύτερη και το Χ δεν είναι κακό αποτέλεσμα για καμία από τις δύο.

Η Άστον Βίλα έμεινε πίσω κόντρα στην Μπόρνμουθ αλλά το γύρισε σε 3-1. Είχε προηγηθεί η πρόκριση στα ημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ με τη Λιλ από την οποία έχασε 2-1 στον επαναληπτικό και προκρίθηκε στα πέναλτι και την Πέμπτη υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Εξαιρετική στην Πρέμιερ, είναι τέταρτη και διεκδικεί συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η αδιαμφισβήτητη επιθετική ισχύς «διορθώνει» τις αμυντικές ανορθογραφίες, έχει 7/9 γκολ – γκολ και 7/8 Over (τα έξι Over 3,5) εντός έδρας όπου καταγράφει απώλειες. Χωρίς τους μέσους Ράμσεϊ, Καμαρά, Ζανιόλο και τον αμυντικό Μορέρνο, γυρίζει ο μέσος Λουίζ. Η Τσέλσι συνετρίβη 5-0 στην Άρσεναλ, υπέπεσε σε πολλά αμυντικά λάθη και ήταν αναποτελεσματική μπροστά. Προηγήθηκε ο αποκλεισμός (1-0) από τη Μάντσεστερ Σίτι στον ημιτελικό του Κυπέλλου. Στο πρωτάθλημα ήταν αήττητη σε οκτώ αγώνες (4-4-0) και βρίσκεται ένατη μετρώντας 10/11 Over 3,5 και 9/11 γκολ – γκολ. Δυσκολεύεται εκτός έδρας με απολογισμό 2-3-6 αν και τελευταία εμφανίζεται περισσότερο ανταγωνιστική (1-3-1). Γυρίζει ο επιθετικός Πάλμερ, λείπουν οι αμυντικοί Γκούστο, Τσίλγουελ και ο μέσος Κόλγουιλ, υπάρχουν και αμφίβολοι.

Τα παιχνίδια τους έχουν πολλά γκολ, το ίδιο αναμένεται και απόψε με την πιο πειστική Άστον Βίλα να έχει προβάδισμα.

333. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΜΙΛΑΝ Χ 3,30

392. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΤΣΕΛΣΙ 1&G 3,15