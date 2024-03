Λύγισε στα τρία σετ η Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα στο Μαϊάμι και να προκριθεί στον δεύτερο σερί ημιτελικό της.

Μετά από μια δραματική αναμέτρηση διάρκειας 2 ωρών και 48 λεπτών, η 24χρονη Καζάκα (Νο.4) λύγισε την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια με 7-5, 6-7(4), 6-4 και πήρε το εισιτήριο για την τετράδα του Miami Open, όπου θα συναντήσει την Πέμπτη (28/3) τη Βικτόρια Αζαρένκα.

Όπως φαίνεται και από το σκορ, ήταν ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και αυτό που μέτρησε στο φινάλε ήταν το σερβίς της Ριμπάκινα. Η Μαρία έκανε υπερπροσπάθεια για να σώσει δύο ματς πόιντ της στο δεύτερο σετ και να φέρει το ματς στα ίσα, όμως τελικά δεν «πάτησε» στο μομέντουμ της, δέχτηκε το καθοριστικό μπρέικ στο τρίτο σετ και στη συνέχεια δεν βρήκε απάντηση στις «βόμβες» της αντιπάλου της.

Έδειξε, όμως, για άλλη μια φορά ότι είναι μεγάλη μαχήτρια και σίγουρα φεύγει με ψηλά το κεφάλι από το Μαϊάμι, συνεχίζοντας να στέλνει ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια της σεζόν. Με τον Ντέιβιντ Γουίτ στο πλευρό της εμφανίζεται σαφώς πιο επιθετική και σίγουρη για το παιχνίδι της, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τον τελικό στην Καλιφόρνια και τα προημιτελικά στη Φλόριντα.

Τώρα που ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική περίοδος με τον Αμερικανό, μένει η επισημοποίηση της μιας συνεργασίας που δίνει υποσχέσεις για ένα καλύτερο μέλλον!

Σε ό,τι αφορά το ματς με τη Ριμπάκινα, η Μαρία είχε πολλά προβλήματα με το πρώτο σερβίς της στο πρώτο σετ, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Καζάκα στο έκτο γκέιμ για να πάρει προβάδισμα με 4-2, Η Σάκκαρη «χτύπησε» με τη σειρά της στο επόμενο γκέιμ και έφερε ξανά την ισορροπία, ωστόσο οι μπάλες έγιναν πολύ βαριές στο 5-6 και έχασε για άλλη μια φορά το σερβίς της για να «γράψει» η Ριμπάκινα το 1-0.

Η Νο.4 τενίστρια στον κόσμο, ωστόσο, άρχισε γίνεται πιο ευάλωτη στο σερβίς της στο δεύτερο σετ, ενώ η Μαρία ανέβασε κατακόρυφα τα δικά της νούμερά της και επιτέθηκε... ανελέητα στο δεύτερο σερβίς της Καζάκας με επιστροφές τύπου... Γκαρσιά! Έτσι, μετά από μια πρώτη ανταλλαγή μπρέικ στο ξεκίνημα, η Σάκκαρη όχι μόνο πέτυχε δεύτερο μπρέικ, αλλά είχε δύο ευκαιρίες να περάσει μπροστά με 5-2.

Η Ριμπάκινα κατάφερε, όμως, να μείνει όρθια και ακολούθησε... θρίλερ. «Έσπασε» τη Μαρία για το 4-4, πέρασε ανέλπιστα μπροστά με 5-4 και έβαλε πίεση στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια που σέρβιρε για άλλη μια φορά με... βαριές μπάλες.

Η νικήτρια του Wimbledon 2022 βρέθηκε, λοιπόν, με διπλό ματς πόιντ, ωστόσο η Σάκκαρη κατάφερε να αποδράσει με... λίγη βοήθεια και από τη Ριμπάκινα που στην πρώτη ευκαιρία της υπέπεσε σε αβίαστο λάθος με το backhand.

Οι διαφορές τελικά λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου η Μαρία ήταν σαφώς καλύτερη και παρότι έχασε δύο φορές προβάδισμα με μίνι μπρέικ, πήρε τρεις σερί πόντους μετά το 4-4 και έκλεισε το σετ.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η Σάκκαρη είχε πλέον το πάνω χέρι, η Ριμπάκινα βρήκε ξανά το σερβίς της, βρήκε και το forehand της. «Εκτελώντας» από αυτή την πλευρά εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο μπρέικ πόιντ της στο 3-3 και πέρασε μπροστά με 4-3, όμως δεν μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα στο 5-3, όταν είχε άλλα δύο ματς πόιντ.

Δεν πτοήθηκε, πάντως, από την αντίδραση της Μαρίας και με ένα φανταστικό service game στη συνέχεια, μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα και να περάσει στον δεύτερο σερί ημιτελικό της στο Μαϊάμι. Το φετινό ρεκόρ της είναι 21-3 και έχει ήδη παίξει σε τρεις τελικούς (2-1), ενώ στο head to head με τη Μαρία προηγείται τώρα με 3-1.

Οι αριθμοί δείχνουν την ισορροπία του αγώνα, καθώς οι winners ήταν 52-54 και τα αβίαστα λάθη 22-27. Η Ριμπάκινα, ωστόσο, σημείωσε 10 άσους έναντι 4, είχε 5 διπλά λάθη έναντι 8, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχασε μόνο έξι πόντους στο σερβίς της στο τρίτο σετ. Το ξαναβρήκε την πιο κρίσιμη στιγμή!

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Αλεξαντρόβα-Πεγκούλα και Γκαρσιά-Κόλινς, ενώ η Μαρία θα στρέψει το βλέμμα της στο χωμάτινο τουρνουά του Τσάρλστον (1-7/4).

A marathon in Miami 👊



No.4 seed Elena Rybakina outlasts Sakkari for a spot in the @MiamiOpen semifinals! pic.twitter.com/aitJOq1JAs — wta (@WTA) March 27, 2024