Για τέταρτη σερί χρονιά στους «8» ο Σίνερ (vids)

Ο φορμαρισμένος Ιταλός (Νο.3) υπέταξε τον 29χρονο Αυστραλό (Νο.66) με 6-4, 6-3 και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα του Μαϊάμι για τέταρτη σερί χρονιά. Εκεί θα βρει τον Τόμας Μάχατς (Νο.60), που νωρίτερα είχε επικρατήσει του Ματέο Αρνάλντι (Νο.38) σε straight sets.

O 22xρονος τενίστας έχει σερί 19-1 φέτος και φιλοδοξεί να κατακτήσει στο Μαϊάμι τον τρίτο του τίτλο για το 2024. Ενδεχομένως, πάντως, να βρει στον δρόμο του τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.4), που επίσης έχει κλείσει θέση στα προημιτελικά.

Ο Ρώσος, μάλιστα, δεν θα βρει απέναντί του τον Κάσπερ Ρουντ (Νο.8), αλλά τον Νικολάς Τζάρι (Νο.23), που πήρε μεγάλη νίκη επί του 24χρονου Νορβηγού με 7-6(3), 6-3.

🚀🚀🚀 @janniksin hitting warp speed with the forehand! #MiamiOpen pic.twitter.com/JBAHkVPpFK

Friendly fire 🥜🤣 @janniksin hits his physio with a wayward return... 😆 #MiamiOpen pic.twitter.com/JB1vfYJ6v8

Sealed in STYLE 🔥



Jarry is a @MiamiOpen quarter-finalist after defeating Ruud 7-6 6-3!#MiamiOpen pic.twitter.com/7OCemoOnM4