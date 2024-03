Προημιτελικά και 350 νίκες καριέρας ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο 28χρονος Ρώσος, Νο.4 στον κόσμο, επικράτησε του 29χρονου Γερμανού (Νο.50) με 7-6(5), 6-0 και έκλεισε θέση σε προημιτελικά Masters για 19η φορά στην καριέρα του (13-5 το ρεκόρ του). Εκτός όλων των άλλων συμπλήρωσε και 350 νίκες καριέρας!

Ο τενίστας από τη Μόσχα φιλοδοξεί να υπερασπιστεί τίτλο για πρώτη φορά στην καριέρα του και το επόμενό του εμπόδιο θα προκύψει από το ματς ανάμεσα στον Νικολάς Τζάρι και τον Κάσπερ Ρουντ.

Το πρώτο εισιτήριο για τα προημιτελικά πήγε στον εξαιρετικό φέτος Τόμας Μάχατς (Νο.60), που σταμάτησε με 6-3, 6-3 τον Ματέο Αρνάλντι και πέρασε στον πρώτο Masters προημιτελικό του.

Ο 23χρονος Τσέχος, που έχει εξασφαλίσει την πρώτη του είσοδο στο Top 50, θα παίξει στην οκτάδα με Γιάνικ Σίνερ ή Κρις Ο' Κόνελ.

Mighty in Miami 👍 @DaniilMedwed motors past Koepfer 7-6 6-0 to reach his 19th career Masters quarter-final! #MiamiOpen pic.twitter.com/P2SnSp5QCS

Czech-ing the boxes 🇨🇿



Tomas Machac defeats Matteo Arnaldi 6-3 6-3 to reach his first Masters 1000 quarter-final! #MiamiOpen pic.twitter.com/atSllQNl4M