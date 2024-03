«Παραδόθηκε» στον Σαποβάλοφ ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Ντένις Σαποβάλοφ (Νο.126) ολοκλήρωσε αυτό που ξεκίνησε χθες και επικράτησε του κορυφαίου Έλληνα τενίστα (Νο.11) με 6-2, 6-4 σε συνολικά 1 ώρα και 42 λεπτά, για να κλείσει θέση στη φάση των «32» του Miami Open (ΑΤP 1000). Εκεί θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ματέο Αρνάλντι και τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Ο Στεφ, από την πλευρά του, φεύγει από τις ΗΠΑ με απολογισμό μόλις μια νίκη (επί του Φράνσις Τιάφοου στο Indian Wells) και στρέφει αναγκαστικά το βλέμμα στο αγαπημένο του χώμα, όπου ελπίζει να κάνει την αντεπίθεσή του...

Μετά το χθεσινό 2-1 (με μπρέικ) του Σαποβάλοφ και τη διακοπή λόγω της βροχής, η αλήθεια είναι ότι ο Στεφ δεν επέστρεψε και πολύ... κεφάτος στο court και με ένα ακόμα μπρέικ του 24χρονου Καναδού έχασε με συνοπτικές διαδικασίες το πρώτο σετ.

Ο Σαποβάλοφ, όμως, ήταν εξαιρετικός και στο δεύτερο σετ και πίεσε αφόρητα τον Στέφανο για ένα ακόμα μπρέικ, που δεν θα τον κουνούσε με τίποτα από τη θέση του οδηγού. Ο Στεφ πάλεψε με νύχια και με δόντια για να το αποτρέψει και χρειάστηκε να σβήσει οκτώ μπρέικ του αντιπάλου του στο 18λεπτο (!) τέταρτο γκέιμ για να μείνει προσωρινά όρθιος.

Τον βοήθησε σε αυτό το σερβίς του, όπως και στα δύο επόμενα μπρέικ πόιντ του Σάπο στο πέμπτο γκέιμ, ωστόσο ο ίδιος δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να απειλήσει τον πρώην Νο.10 τενίστα στον κόσμο.

Έτσι, δεν μπόρεσε να αποφύγει το «μοιραίο», που ήρθε στο ένατο γκέιμ, με τον Σαποβάλοφ να σπάει το σερβίς του (5-4) και να σφραγίζει στη συνέχεια χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα την πρόκριση.

Ήταν η πρώτη Top 20 νίκη του μετά τον Οκτώβριο του 2022 (αντιμετώπισε μετά πρόβλημα στο γόνατο) και προηγείται πλέον 4-2 στο head to head, με 4/4 σε σκληρές επιφάνειες!

Ασταθές σερβίς, πολλά λάθη και από τις δύο πλευρές σε κρίσιμα σημεία του αγώνα (είχε 27 αβίαστα) και γενικότερα έλλειψη «φλόγας» ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν το παιχνίδι του Στέφανου.

Δεν έχει καταφέρει να βρει τον εαυτό του μετά τον τραυματισμό στη μέση και είναι φανερό ότι «ψάχνεται» με το σερβίς του, γεγονός που του έχει στοιχίσει στο πρώτο μέρος της σεζόν.

Έχει, βέβαια, χρόνο να γυρίσει την κατάσταση και το χώμα είναι σίγουρα μια επιφάνεια που μπορεί να τον βοηθήσει να... σηκώσει κεφάλι. Ο μεγάλος στόχος αυτή τη στιγμή, άλλωστε, είναι να βρεθεί στην καλύτερή του κατάσταση στο Roland Garros.

Προς το παρόν, πάντως, θα παραμείνει στο Μαϊάμι, καθώς έχει ακόμα υποχρεώσεις στο διπλό, όπου αγωνίζεται με παρτενέρ τον Θανάση Κοκκινάκη.

Chapeau, Shapo 🙌



The moment @denis_shapo defeated Tsitsipas to lock up his first Top-20 win since Oct '22! pic.twitter.com/3Cq5poP7x0