Ούτε στη Σανγκάη σήκωσε κεφάλι ο Τσιτσιπάς (vid)

Δίνοντας για άλλη μια φορά... δικαιώματα στον αντίπαλό του, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (No.6) ηττήθηκε με 4-6, 6-3, 7-5 από τον 25χρονο Γάλλο (Νο.34) σε 2 ώρες και 10 λεπτά και έμεινε εκτός φάσης «16» στο προτελευταίο Masters της σεζόν.

Έχει να πετύχει νίκη σε βάρος τενίστα του Top 50 από τον περασμένο Αύγουστο, όταν άφησε εκτός Σινσινάτι τον Μπεν Σέλτον (Νο.40 τότε), και αυτό δείχνει ξεκάθαρα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τον τελευταίο καιρό... Συνολικά έχει χάσει πέντε από τα τελευταία οκτώ παιχνίδια του στο tour.

Εκτός των άλλων, έχασε και μεγάλη ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη οκτάδα του Race και να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στο ATP Finals (12-19/11), καθώς και οι παίκτες που τον ακολουθούν στη βαθμολογία (Ζβέρεφ, Ρούνε, Φριτζ) έχουν βγει εκτός Σανγκάης.

Τώρα θα στρέψει το βλέμμα του στην ευρωπαϊκή indoor season και τίποτα δεν είναι βέβαιο σε ό,τι αφορά το Τορίνο, αφού πέρα από αυτό το 1000άρι υπάρχει το Μπερσί, αλλά και τα 500άρια σε Τόκιο και Βιέννη-Βασιλεία.

Η «συγκομιδή» του, πάντως, στην Κίνα, όπου επέστρεψε το tour μετά από τέσσερα χρόνια, μόνο ενθαρρυντικά μηνύματα δεν έχει αφήσει, αφού ο Στεφ έπαιξε μόλις τρεις αγώνες και γνώρισε δύο ήττες.

Ο Ουμπέρ, που έχει ρεκόρ 9-9 με παίκτες του Top 10, ξεκίνησε άψογα τον αγώνα και το μπρέικ που έκανε στο πρώτο γκέιμ τον έβαλε κατευθείαν στη θέση του οδηγού, αλλά του έδωσε και «φτερά» για τη συνέχεια του σετ.

Ο Στεφ ανέβασε την απόδοσή του μετά την κακή αρχή, όμως δεν είχε απαντήσεις στο σερβίς του Γάλλου, που πήρε τις μπάλες στο 5-4 να σερβίρει για το πρώτο σετ, έχοντας χάσει μόνο τρεις πόντους στο σερβίς του.

Ο Τσιτσιπάς έκανε στο σημείο αυτό την ύστατη προσπάθεια να ξαναμπεί στο σετ και έφτασε πολύ κοντά, όμως δεν αξιοποίησε κανένα από τέσσερα μπρέικ πόιντ του και τελικά ο Ουμπέρ «έγραψε» το 1-0.

Ήταν, πάντως, φανερό ότι ο Στεφ είχε βρει τον ρυθμό του και από το ξεκίνημα του δεύτερου σετ πατούσε καλύτερα από τον Γάλλο στο court. Σέρβιρε καλύτερα, μείωσε τα αβίαστα λάθη (είχε 14 στο πρώτο) και εκμεταλλευόμενος ένα κακό service game του Ουμπέρ, που είχε χάσει τον ρυθμό του, πέτυχε το πρώτο του μπρέικ στον αγώνα για να προηγηθεί με 3-1.

Χάνοντας συνολικά μόνο έναν πόντο στο σερβίς του σε όλο το σετ, ο 25χρονος τενίστας έφτασε με συνοπτικές διαδικασίες στο 1-1 και αυτόματα έγινε το φαβορί για τη νίκη.

Ο Ουμπέρ, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία του και πολύ γρήγορα έγινε ξανά ο παίκτης που «έλαμψε» στο πρώτο σετ. Σημείωσε και πάλι νωρίς το μπρέικ και προηγήθηκε με 3-0 και 4-1, αλλά ο Στέφανος ξαναβρήκε τον ρυθμό του και με ένα σερί τριών κερδισμένων γκέιμ «ζωντάνεψε» και πάλι.

Σέρβιρε, ωστόσο, δεύτερος στο σετ και βρέθηκε δύο φορές με τις μπάλες στα χέρια υπό μεγάλη πίεση. Την πρώτη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, όμως τη δεύτερη (6-5) έδωσε πόντο στον Ουμπέρ με διπλό λάθος (15-30) και μετά από δικό του winner, είδε τον αντίπαλό του να βγάζει φανταστικό πέρασμα και να βρίσκεται με ματς πόιντ, το οποίο και εκμεταλλεύτηκε μετά από ένα απαιτητικό ράλι για να φτάσει στη μεγάλη νίκη. Έχει κερδίσει τρεις από τις τέσσερις αναμετρήσεις του με τον Στέφανο!

Ο Τσιτσιπάς είχε 25 winners και 19 αβίαστα λάθη (τα 14 στο πρώτο σετ), ενώ ο Ουμπέρ είχε αντίστοιχα 32 και 19. Τα ποσοστά του Στεφ ήταν αρκετά καλά στο σερβίς (έβαλε μέσα το 71% των πρώτων και κέρδισε το 80% από αυτά), ωστόσο θα μπορούσε να πάει καλύτερα πίσω από το δεύτερο (54%). Γενικώς δεν έπαιξε άσχημα αυτή τη φορά, όμως δεν ήταν αυτός που έπρεπε στους κρίσιμους πόντους...

Ο Ουμπέρ θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τον Αμερικανό Τζέι Τζέι Γουλφ και ο Στεφ, από την πλευρά του, θα παίξει αύριο (10/10, περίπου στις 11.00) στο διπλό με παρτενέρ τον Ρόμπιν Χάασε και αντιπάλους τους Αυστραλούς Ντε Μινόρ/Παρσέλ.

Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ευρώπη και θα προετοιμαστεί για το τουρνουά της Αμβέρσας (ATP) που διεξάγεται την άλλη εβδομάδα (16-22/10).

