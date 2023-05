Με ανατροπή στην τετράδα η Σαμπαλένκα - Περιμένει Σάκκαρη ή Μπέγκου (vid)

Η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο έχασε εύκολα το πρώτο σετ από την 26χρονη Αιγύπτια (Νο.59) με 2-6, αλλά ανέβασε ταχύτητα στη συνέχεια και έκανε επίδειξη δύναμης, κατακτώντας τα δύο επόμενα σετ με 6-2, 6-1.

Η 24χρονη Λευκορωσίδα, που είχε πάρει τον τίτλο στη Μαδρίτη το 2021, είναι αήττητη στα προημιτελικά των χωμάτινων τουρνουά της WTA, όπου τρέχει ένα σερί 9-0!

Θα περιμένει τώρα με την άνεσή της να δει αν θα παίξει την Πέμπτη (4/5) με τη Μαρία Σάκκαρη ή την Ίρινα Μπέγκου, που θα αναμετρηθούν στις 21.00.

Στο head to head με τη Μαρία, η Σαμπαλένκα προηγείται με 5-3, έχοντας επικρατήσει και στην τελευταία συνάντησή τους πριν από μερικές εβδομάδες στα ημιτελικά του Indian Wells. Δεν έχουν παίξει ποτέ, πάντως, στο χώμα.

