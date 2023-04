Δέκατος τίτλος καριέρας για Ρουντ (vids)

Ο 24χρονος Νορβηγός, Νο.4 στον κόσμο, λύγισε τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με 6-2, 7-6(3) στον τελικό του Εστορίλ και σήκωσε το δέκατο τρόπαιο στην καριέρα του. Όλοι οι τίτλοι του, μάλιστα, είναι της κατηγορίας ATP 250, ενώ τους εννέα από αυτούς τους πήρε στο χώμα!

O Ρουντ έκανε πέρυσι την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του, έχοντας παίξει σε δύο τελικούς Grand Slam (Roland Garros, US Open), αλλά και στον τελικό του ATP Finals. Φέτος, ωστόσο, δεν ξεκίνησε πολύ καλά και πήγε στην Πορτογαλία με ρεκόρ 5-6.

Τώρα, βέβαια, που άρχισε η αγαπημένη του χωμάτινη περίοδος, φαίνεται ότι ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό και σίγουρα θα κυνηγήσει έναν μεγάλο τίτλο στις διοργανώσεις που ακολουθούν.

Ο επόμενος σταθμός του είναι το Μόντε Κάρλο και έχει κληρωθεί στην πλευρά του Στέφανου Τσιτσιπά, τον οποίο μπορεί να συναντήσει στα ημιτελικά τoυ τουρνουά (ATP 1000).

