Κάτι ήξερε ο Στέφανος... (vids)

Το είχε προβλέψει και ο ίδιος ότι δεν θα προχωρούσε βαθιά σε αυτό το τουρνουά: ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στα τρία σετ από τον Τζόρνταν Τόμπσον και αποχαιρέτησε πρόωρα την Καλιφόρνια.

Εμφανώς «σκουριασμένος» μετά την απραξία λόγω του τραυματισμού στον ώμο, ο Στεφ παραδόθηκε με 7-6(0), 4-6, 7-6(5) στον 28χρονο Αυστραλό (Νο.87) και έμεινε εκτός τρίτου γύρου στο Indian Wells (ΑΤP 1000). Ήταν μόλις η δεύτερη Top 10 νίκη του αντιπάλου του!

Παρά το κακό του ξεκίνημα, πάντως, ο 24χρονος τενίστας θα μπορούσε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση, καθώς ανέβαζε την απόδοσή του όσο περνούσε η ώρα, ωστόσο «λύγισε» στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ, όταν υπέπεσε σε «φθηνό» λάθος στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Το θέμα, βέβαια, αυτή τη στιγμή για τον Στέφανο είναι να ξαναμπεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς και να εμφανιστεί έτοιμος για τη χωμάτινη σεζόν, εκεί όπου έχει σημειώσει τις πολύ μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα του. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του...

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εμφανίστηκε κάπως «βαρύς» στο πρώτο σετ και ούτε μπορούσε να καθαρίσει με ευκολία τα δικά του service games, ούτε να απειλήσει το σερβίς του Αυστραλού. Ο Τόμπσον πήγε στο τάι μπρέικ έχοντας χάσει μόνο δύο πόντους όταν είχε τις μπάλες στα χέρια του και τελικά... τελείωσε τον Τσιτσιπά χωρίς να χάσει ούτε έναν πόντο!

Οι ισορροπίες άλλαξαν στο δεύτερο σετ, αφού μετά από δύο διαδοχικά μπρέικ και το 1-1, ο Στεφ πέρασε ξανά μπροστά με 1-2 και εδραίωσε στη συνέχεια το προβάδισμά του (1-3). Είχε πλέον βρει ρυθμό στο σερβίς του, ήταν σαφώς πιο επιθετικός και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να φέρει το ματς στα ίσα.

Ο Στεφ είχε και μπρέικ πόιντ στο πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ, αλλά μετά από αυτό δεν μπόρεσε να χτυπήσει το σερβίς του Αυστραλού. Και ο ίδιος, όμως, σέρβιρε εξαιρετικά (έχασε μόνο δύο πόντους σε όλο το σετ), οπότε... αναγκαστικά όλα ξεκαθάρισαν στο τάι μπρέικ.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με μίνι μπρέικ και 0-2, αλλά ο Τόμπσον έφερε τα πάνω κάτω και οι δύο παίκτες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 5-5. Εκεί, όμως, ο Στέφανος έδωσε ματς πόιντ με ένα forehand στο φιλέ και στη συνέχεια ο Αυστραλός έκλεισε τον αγώνα στο δικό του σερβίς, χάρη σε ένα ακόμα άστοχο χτύπημα του Έλληνα τενίστα.

Ο Στεφ (που σημείωσε 36 αβίαστα λάθη) στρέφει τώρα το βλέμμα του στο Masters του Μαϊάμι (22/3), ενώ ο Τόμπσον θα παίξει στους «32» του BNP Paribas Open με τον νικητή του αγώνα Κρέσι-Ταμπίλο.

Να σημειώσουμε ότι μετά την ήττα αυτή ο Τσιτσιπάς δεν έχει πλέον καμία ελπίδα να ανεβεί στο Νο.1 μετά την ολοκλήρωση του Miami Open.

