Πέταξε στα ημιτελικά με Σάκκαρη και Τσιτσιπά η Ελλάδα! (vids)

Με άψογη συνεργασία για άλλη μια φορά, το σούπερ δίδυμο επικράτησε με 7-6(6), 6-4 και η ελληνική ομάδα έκανε το 3-2 σε βάρος της Κροατίας στον τελικό του Περθ, κλείνοντας την τελευταία θέση για Σίδνεϊ. Εκεί θα βρει το διήμερο 6-7/1 την Ιταλία του Ματέο Μπερετίνι, που πέρασε στα ημιτελικά ως καλύτερη φιναλίστ. Το άλλο ζευγάρι είναι Πολωνία-ΗΠΑ.

Ήταν ένα εξαιρετικό ματς διπλού με τις δύο ομάδες να τα αφήνουν όλα στο court και να είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Μαρία και Στέφανος, πάντως, κρατούσαν πιο εύκολα το σερβίς τους και ήταν φανερό ότι κάποια στιγμή θα έβρισκαν την ευκαιρία να μπουν στη θέση του οδηγού.

Έχασαν τρία μπρέικ πόιντ στο πρώτο σετ, όλα στο σερβίς της Μάρτιτς, όμως οι Κροάτες έμειναν όρθιοι και οι διαφορές λύθηκαν τελικά στο τάι μπρέικ.

Εκεί είχαμε... θρίλερ, με την Ελλάδα να χάνει ένα σετ πόιντ στο σερβίς των Κροατών στο 6-5, αλλά να δημιουργεί μια ακόμα ευκαιρία με το υπέροχο πέρασμα της Σάκκαρη (7-6) και τελικά να «γράφει» το 1-0 όταν πήρε τις μπάλες η Μαρία. Το σετ κράτησε συνολικά 57 λεπτά!

Κλειστό ήταν και το δεύτερο σετ, αλλά η Ελλάδα είχε το αβαντάζ να σερβίρει πρώτη. Η Κροατία, λοιπόν, σέρβιρε υπό πίεση με τον Γκόγιο στο 5-4 και δέχτηκε το καθοριστικό μπρέικ (η Σάκκαρη ήταν εκπληκτική), με το οποίο χάθηκε και το ματς. Μαρία και Στέφανος έχουν 3/3 στο μονό και 3/3 στο διπλό!

Σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με την Ιταλία, ο Στεφ θα παίξει με τον Ματέο Μπερετίνι, ο Σακελλαρίδης (ή ο Περβολαράκης) με τον Λορέντζο Μουζέτι, η Μαρία με την Μαρτίνα Τρεβιζάν και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ με την Λουτσία Μπροντζέτι.

🇬🇷 HELLAS 🇬🇷@mariasakkari and @steftsitsipas take out Martic & Gojo 7-6 6-4 to advance to the #UnitedCup semifinals 🔥 pic.twitter.com/uKEIBOgEl9