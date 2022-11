Τσιτσιπάς: «Νίκησε με τα λίγα εργαλεία που διαθέτει»

«Ένιωσα πως ήμουν ο καλύτερος παίκτης εκεί έξω, πως μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα με την μπάλα, να είμαι πιο δημιουργικός», είπε ο 24χρονος τενίστας στη συνέντευξη τύπου. «Δεν χρειάζεται καν να το πω αυτό, νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Αλλά κατάφερε να επικρατήσει με τα λίγα εργαλεία που έχει στο παιχνίδι του. Ήταν σε θέση να τα αξιοποιήσει και να πάρει τη νίκη».

Ο Ρούμπλεφ ενημερώθηκε στη συνέχεια για τις δηλώσεις του Στεφ και έδωσε τη δίκη του απάντηση: «Δεν ξέρω αν έχω λίγα εργαλεία ή όχι. Προφανώς θεωρείται έτσι κι αλλιώς καλύτερος παίκτης από εμένα γιατί βρίσκεται πιο ψηλά στην παγκομια κατάταξη, αλλά αν αναλύσουμε τους μεταξύ μας αγώνες, όλοι ήταν μεγάλες μάχες, εκτός μόνο από τον τελικό του Mόντε Κάρλο, όπου με κέρδισε εύκολα», είπε ο 25χρονος Ρώσος. «Δεν νιώθω πως τον νίκησα αξιοποιώντας τα λίγα εργαλεία που διαθέτω. Δεν ξέρω, ίσως το backhand του να είναι καλύτερο, αλλά δεν πιστεύω πως διαθέτει καλύτερο forehand, ούτε ότι βάζει περισσότερη ταχύτητα στην μπάλα. Μπορεί επίσης να κινείται γρηγορότερα στο court, αλλά ειλικρινά, δε νομίζω πως έχει καλύτερα χτυπήματα από τα δικά μου».



