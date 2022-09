Έκλαιγαν και τα παιδιά του Φέντερερ (vids)

Όταν, λοιπόν, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι γονείς του, η Μίρκα και τα τέσσερα παιδιά τους, οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν αρκετά έντονες…



Τα δίδυμα (δύο κοριτσάκια και δύο αγοράκια), μάλιστα, βλέποντας τον μπαμπά τους να κλαίει ξέσπασαν και αυτά σε κλάματα…



«Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν είμαι στεναχωρημένος, εντάξει;», προσπάθησε να τα καθησυχάσει ο 41χρονος Ελβετός και έκανε… εμάς να νιώσουμε ακόμα χειρότερα…

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ συγκινημένος ήταν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που έχει πει αμέτρητες φορές ότι ο Φέντερερ ήταν το είδωλό του από τότε που έπιασε για πρώτη φορά τη ρακέτα στα χέρια του.

‘i’m so happy. i’m not sad. ok?’



roger federer to his children 💔 pic.twitter.com/bdDKSM5k42