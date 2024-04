Ξεκίνησε δυνατά στη Μαδρίτη ο Αλκαράθ (vids)

Έδιωξε μακριά τις ανησυχίες για την κατάστασή του ο Κάρλος Αλκαράθ, πραγματοποιώντας εξαιρετική εκκίνηση στο Madrid Open.

Ο 20χρονος Ισπανός (Νο.3) «υπέταξε» εύκολα με 6-2, 6-1 τον Ρώσο Αλεξάντερ Σεβτσένκο, πέτυχε τη 12η σερί νίκη του στην ισπανική πρωτεύουσα και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα βρει τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Βιλτ.

Ο Κάρλος κυνηγάει στη Μαδρίτη τον τρίτο διαδοχικό τίτλο του και αν τα καταφέρει θα είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων, αφού τη μέρα του τελικού θα γίνει 21 ετών!

Θυμίζουμε ότι ο νεαρός τενίστας αντιμετώπισε τις τελευταίες εβδομάδες πρόβλημα στο δεξί χέρι, το οποίο τον ανάγκασε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Μόντε Κάρλο και τη Βαρκελώνη.

Καλά ξεκίνησε και ο Αντρέι Ρούμπλεφ, που άφησε εκτός με 6-1, 6-4 τον Φακούντο Μπάγνις και έβαλε φρένο στο σερί των τεσσάρων ηττών που ξεκίνησε από το Indian Wells! Ο 26χρονος Ρώσος θα παίξει στη φάση των «32» με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Νίκη στα δύο σετ πήρε και ο Χούμπερτ Χούρκατς, που απέκλεισε με 6-1, 7-5 τον Τζάκ Ντρέιπερ και θα αναμετρηθεί στον τρίτο γύρο με τον Ντάνιελ Αλτμάιερ.

