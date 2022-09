Το «αντίο» του διεθνούς τύπου στον Ρότζερ Φέντερερ (pic)

Ο θρυλικός Ελβετός τενίστας, Ρότζερ Φέντερερ είπε αντίο στα court και ο διεθνής τύπος τον «αποχαιρετά», όπως του πρέπει. Από τη Gazzetta Dello Sport μέχρι και τη γαλλική L' Equipe, όλα τα μεγάλα μέσα φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους, την είδηση.

«Ο Θεός σώζει τον βασιλιά», αναφέρει η γαλλική L’ Eqiupe, λίγες μέρες μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', ενώ «Είδα έναν βασιλιά» αναφέρει η ιταλική Gazzetta Dello Sport. Οι ισπανικές Marca και AS κάνουν πιο μικρή αναφορά, για τον «αρτίστα», Φέντερερ (καθώς κυριαρχεί η είδηση για την Ισπανία στο Ευρωμπάσκετ).

Αναφορά κάνουν επίσης η Une Liberation με τον τίτλο “103 τίτλοι και…τέλος”, και η Le Figaro με το «Ρότζερ Φέντερερ: Το τένις και ο αθλητισμός χάνουν ένα διαμάντι».

Guardian front page, Friday 16 September 2022: Truss to lift fracking ban despite lack of progress on tremor risks pic.twitter.com/OrQL6TNlCF