Έριξε το Netflix το «Stranger Things»: 7 δισ. λεπτά streaming

Το πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν της σειράς «Stranger Things», που βγήκε στο Netflix στα τέλη Μαΐου, κατέρριψε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη πρεμιέρα Σαββατοκύριακου της πλατφόρμας, το οποίο κατείχε η δεύτερη σεζόν του «Bridgerton», με 287 εκατομμύρια ώρες.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter το πρώτο μέρος (επεισόδια 1-7) της τέταρτης σεζόν κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ της Nielsen, της εταιρείας μέτρησης τηλεθέασης στην Αμερική, για την εβδομάδα 30 Μαΐου – 5 Ιουνίου 2022 φτάνοντας τα 7,2 δισεκατομμύρια λεπτά streaming, ενώ μέσα στις δυο εβδομάδες έφτασε το 12.34 δισεκατομμύρια λεπτά. Αυτό ήταν το υψηλότερο εβδομαδιαίο σύνολο τηλεθέασης όλων των εποχών για οποιαδήποτε υπηρεσία streaming.

Μέχρι τώρα, καμία streaming εκπομπή η οποία μετρήθηκε από τη Nielsen δεν είχε φτάσει ούτε καν τα 6 δισεκατομμύρια λεπτά σε μία εβδομάδα. Μόνο το «Tiger King» (δύο φορές) και το «Ozark» την άνοιξη του 2020, εν μέσω lockdown, είχαν ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια λεπτά πριν από το «Stranger Things».

Το δεύτερο μέρος της σεζόν, το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 1η Ιουλίου, έριξε το Netflix τη στιγμή που βγήκε online στην πλατφόρμα. Το Netflix δέχτηκε μέσα σε λίγα λεπτά πάνω από 13.000 παράπονα, αλλά κατάφερε να διορθώσει το πρόβλημα αμέσως.

Ο πίνακας της Nielsen με τις κορυφαίες streaming σειρές για την εβδομάδα 30 Μαΐου – 5 Ιουνίου:

Νέες Σειρές

Stranger Things (Netflix), 7.2 δισεκατομμύρια λεπτά

The Lincoln Lawyer (Netflix), 966 εκατομμύρια λεπτά

Obi-Wan Kenobi (Disney+), 958 εκατομμύρια λεπτά

The Boys (Prime Video), 919 εκατομμύρια λεπτά

Ozark (Netflix), 644 εκατομμύρια λεπτά

Wrong Side of the Tracks (Netflix), 291 εκατομμύρια λεπτά

Grace and Frankie (Netflix), 271 εκατομμύρια λεπτά

Night Sky (Prime Video), 242 εκατομμύρια λεπτά

Workin’ Moms (Netflix), 215 εκατομμύρια λεπτά

Floor Is Lava (Netflix), 214 εκατομμύρια λεπτά

Παλιές Σειρές

All American (Netflix), 1.25 δισεκατομμύρια λεπτά

NCIS (Netflix), 692 εκατομμύρια λεπτά

Cocomelon (Netflix), 615 εκατομμύρια λεπτά

Criminal Minds (Netflix), 558 εκατομμύρια λεπτά

Gilmore Girls (Netflix), 438 εκατομμύρια λεπτά

Grey’s Anatomy (Netflix), 388 εκατομμύρια λεπτά

Supernatural (Netflix), 367 εκατομμύρια λεπτά

Outlander (Netflix), 364 εκατομμύρια λεπτά

The Big Bang Theory (HBO Max), 352 εκατομμύρια λεπτά

Friends (HBO Max), 346 εκατομμύρια λεπτά