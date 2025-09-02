Τα Pixel 10 ακόμη δεν κυκλοφόρησαν και ξεκίνησαν ήδη τα πρώτα προβλήματα

Η σειρά Pixel 10 της Google ακόμη δεν βγήκε καλά-καλά στην αγορά και κάποιοι κάτοχοί του ήδη βλέπουν…”χιόνι” στην οθόνη τους. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται ένα “χρωματιστό χιόνι” στην οθόνη, που θυμίζει παλιό τηλεοπτικό σήμα και όλα αυτά ενώ η συσκευή παραμένει κατά τα άλλα λειτουργική.

Το θέμα ξεκίνησε όταν ένας χρήστης στο Reddit ανέβασε βίντεο με τη βλάβη. Ακολούθησε κι ένας άλλος, που επικοινώνησε με το Android Authority για να καταγγείλει το ίδιο. Επιπλέον, στην κουβέντα μπήκε και η επίσημη υποστήριξη της Google, ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ άλλοι χρήστες σχολίαζαν ότι το ίδιο bug έχει εμφανιστεί σε αρκετούς ακόμα.

Το παράδοξο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, το πρόβλημα φεύγει τελικά μόνο του, χωρίς επανεκκίνηση και χωρίς update. Αυτό δείχνει πως μάλλον μιλάμε για θέμα λογισμικού και όχι για ελαττωματικό εξοπλισμό.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη απάντηση για το τι φταίει. Ορισμένοι υποψιάζονται ότι ίσως σχετίζεται με τον νέο Tensor G4 επεξεργαστή ή με παρωχημένους drivers, όμως η επίλυση τέτοιων προβλημάτων δεν είναι τόσο απλή όσο σε υπολογιστές Windows.

Και φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που η σειρά Pixel εμφανίζει bugs από την πρώτη μέρα. Η Google καλείται να δώσει άμεσα λύσεις, και τουλάχιστον για όσους το πρόβλημα επιμένει, μια αντικατάσταση ίσως είναι η πιο τίμια λύση.

Πηγή: unboxholics.com