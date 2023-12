Αυτά είναι τα 10 παιχνίδια που παράτησαν οι περισσότεροι στη μέση το 2023

Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του 2023 και έτσι μέσα από τα στατιστικά που μόλις δημοσίευσε η πολύ γνωστή gaming ιστοσελίδα HowLongToBeat μπορούμε να μάθουμε ποια παιχνίδια έπαιξαν ή για την ακρίβεια… δεν έπαιξαν οι gamers φέτος.

Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε, το HowLongToBeat είναι μια πολύ δημοφιλής πλατφόρμα, στην οποία οι παίκτες καταχωρούν πόσες ώρες έχουν παίξει ένα παιχνίδι, με στόχο τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μέσου χρόνου ολοκλήρωσης για την κοινότητα. Όμως, αυτή δεν είναι η μοναδική πληροφορία που καταγράφει το HowLongToBeat, αφού οι χρήστες του μπορούν να δηλώσουν και αν εγκατέλειψαν κάποιο παιχνίδι στη μέση και δε σκοπεύουν να το συνεχίσουν στο μέλλον, καθώς και ποια είναι τα παιχνίδια που θέλουν μεν να παίξουν, αλλά δεν το έκαναν ακόμη, βάζοντάς τα στο backlog τους.

Τα στατιστικά της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι σίγουρα αρκετά αξιόπιστα. Όπως προκύπτει, λοιπόν, το Redfall απασχόλησε πολλούς φέτος, αλλά δεν κατάφερε να τους κερδίσει, αφού ήταν το παιχνίδι που οι περισσότεροι παράτησαν στη μέση. Αξίζει να σημειωθεί πως στη λίστα με τα παιχνίδια που εγκαταλείφθηκαν περισσότερο ανήκει και το Minecraft Dungeons, αλλά και το Forza Motorsport του Xbox. Ομοίως, στη λίστα περιλαμβάνεται και το Last Case of Benedict Fox, το Wo Long: Fallen Dynasty και το Atomic Heart, παιχνίδια που ομοίως ήταν στο Game Pass. Είναι πολύ πιθανό πως η συνδρομητική υπηρεσία της Microsoft έχει επηρεάσει σημαντικά τη συγκεκριμένη κατηγορία, αφού η πρόσβαση σε παιχνίδια είναι πιο εύκολη και πολλοί δοκιμάζουν παιχνίδια που δεν ολοκληρώνουν εν τέλει.

Από την άλλη, το παιχνίδι που οι περισσότεροι άφησαν για του χρόνου είναι το Baldur’s Gate 3, με το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom να ακολουθεί.

Τα 10 παιχνίδια του 2023 που παράτησαν οι περισσότεροι gamers στη μέση

Τα 10 παιχνίδια του 2023 που έβαλαν οι περισσότεροι gamers στο backlog τους για να παίξουν αργότερα

Πηγή: unboxholics.com