Γεωργία – Ισπανία με… ταυρίσιο «μπουστάρισμα»

Η Γεωργία επιστρέφει στη «Dinamo Arena» για να υποδεχθεί την Ισπανία, γνωρίζοντας πως έχει πλέον εξαντλήσει τις πιθανότητές της για να μπει στη δυάδα.

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η διάθεση (εντός έδρας είναι πάντα επιθετική), αλλά η αστάθεια στα μετόπισθεν. Με μόλις μία νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές και με αρκετές σημαντικές απουσίες, οι Γεωργιανοί αναγκάζονται να χτίσουν παιχνίδι με ό,τι διαθέτουν. Στο Τμπιλίσι, πάντως, βρίσκουν γκολ σχεδόν σε κάθε προκριματικό, ακόμη και απέναντι σε αντιπάλους μεγαλύτερου βεληνεκούς. Το ζήτημα είναι πως δέχονται συστηματικά φάσεις, συχνά και πάνω από δύο γκολ ανά παιχνίδι, κάτι που απέναντι στην Ισπανία μπορεί να δημιουργήσει γρήγορα ανισορροπίες.

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Η Ισπανία πηγαίνει στην Τιφλίδα ως ομάδα–φόβητρο. Με τέσσερις νίκες σε τέσσερα ματς και συνολικό σκορ 15-0, οι Ίβηρες έχουν χτίσει προκριματική πορεία χωρίς κανένα κενό. Η απουσία του Γιαμάλ δεν αλλάζει την ισορροπία της ομάδας: το ρόστερ παραμένει γεμάτο λύσεις και τα φτερά της επίθεσης λειτουργούν με απόλυτη συνέπεια. Η κυκλοφορία της μπάλας, οι αυτοματισμοί και η ένταση στο transition δημιουργούν συνεχώς αριθμητικές υπεροχές, που συνήθως οδηγούν σε πολλά γκολ. Η παράδοση, επίσης, είναι ξεκάθαρη. Πέντε σερί επίσημες νίκες απέναντι στη Γεωργία, όλες με διαφορά δύο τερμάτων και άνω, ενώ στο αντίστροφο ματς το 2-0 ήρθε χωρίς ιδιαίτερη πίεση.

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