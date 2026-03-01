1833 οι τίτλοι: Πρωταθλητής Ελλάδας σε άνδρες και γυναίκες ο Παναθηναϊκός στον κλειστό στίβο!

Έγραψε ιστορία και πάλι το τμήμα στίβου του Παναθηναϊκού, καθώς κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στον κλειστό στίβο, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες.

Μια ακόμα μεγάλη στιγμή έζησε το ένδοξο τμήμα στίβου του Παναθηναϊκού καθώς κατέκτησε την κορυφή στην Ελλάδα σε άνδρες και γυναίκες.

Το «τριφύλλι» με τις δύο κούπες που πήρε έφτασε τους 1833 τίτλους ως Σύλλογος και αυτός ήταν ο 13ος επίσημος τίτλος στον κλειστό στίβο.

Το πρωτάθλημα για τους άνδρες ήταν το 8ο στην ιστορία του Παναθηναϊκού και το 4ο για τις γυναίκες.

Ο προπονητής Νότης Παπούλιας και η τιμ μάνατζερ Κυριακή Γαλάνη οδήγησαν και πάλι την «πράσινη» ομάδα στην κορυφή.

Αναλυτικά τα σημερινά «πράσινα» αποτελέσματα των πρωταθλητών και πρωταθλητριών:

3000μ. 1η Ανδριάνα Μποντιώτη 9:30.02

60μ. εμπόδια 1ος Χρήστος Ρούμτσιος 7.81

800μ. Γεωργία Δεσπολλάρη 1η 2:04.26

4Χ100 Μικτή ομάδα 1ος Παναθηναϊκός 3:32.46

800μ Χαράλαμπος Λαγός 2ος με 1:51.78

5.000μ. βάδην 3ος Ανδρέας Παπαστεργίου 21:38.75

200μ. Φίλιππος Κυρίκος 4ος 22.50 ενώ ο Κωνταντίνος Γαβαλάς έκανε 24.70 στα προκριματικά

200μ. Αναστασία Ράπτη 6η 24.94 ενώ η Ανδριάννα Λυκούδη είχε κάνει 25.82 στα προκριματικά

Μήκος 28η Ιωσηφίνα Καρίνου 5.21

-Συμμετείχε και ο Πέτρος Χατζίου στο άλμα επί κοντώ