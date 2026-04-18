Με νίκη επί του ΝΟ Χανίων (17-14), ο ΠΑΟΚ σφράγισε την είσοδο του στην 6άδα των πλέι οφ της Water Polo League γυναικών και ψάχνει την 5η θέση.

Νικηφόρα συνέχισε την πορεία του στη Waterpolo League γυναικών ο ΠΑΟΚ Domus Ergo, επικρατώντας με 17-14 του ΝΟ Χανίων για την 21η αγωνιστική.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο «Δικέφαλος» έφτασε τους 39 βαθμούς και διατηρείται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν πολύ δυνατά και από το πρώτο οκτάλεπτο έθεσαν τις βάσεις της νίκης, παίρνοντας προβάδισμα με 6-1.

Στη δεύτερη περίοδο, η διαφορά διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας μέχρι το 8-1, ωστόσο ο ΝΟ Χανίων αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 9-6.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ Domus Ergo ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο, ανεβάζοντας την απόδοσή του και χτίζοντας ξανά σημαντική διαφορά, κλείνοντας την περίοδο στο +6 (14-8).

Στην τελευταία περίοδο, οι γηπεδούχες διατήρησαν το προβάδισμα, φτάνοντας μάλιστα στο 17-10 λίγο πριν το φινάλε, με τις φιλοξενούμενες απλώς να μειώνουν στο τελικό 17-14.

Η επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα του Πάνου Βέργου είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 21 Απριλίου στις 14:30, εκτός έδρας απέναντι στον ΑΝΟΓ.

Οκτάλεπτα: 6-1, 3-5, 5-2, 3-6