Άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό στην Ηλιούπολη

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως απέναντι στην Ηλιούπολη, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη με 20-8, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες», που έχουν ήδη κατακτήσει το φετινό Κύπελλο, μπήκαν δυναμικά από τα πρώτα λεπτά και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στις γηπεδούχες.

Με σταθερό ρυθμό και αποτελεσματικότητα, έχτισαν από νωρίς διαφορά ασφαλείας, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε εύκολη υπόθεση.

Στην επίθεση ξεχώρισαν η Κουρέτα και η Σεκούλιτς, που πέτυχαν από πέντε τέρματα η καθεμία. Παράλληλα, η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα συμπαγής, περιορίζοντας σημαντικά τις επιθετικές επιλογές της Ηλιούπολης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 1-5, 4-4, 2-5.

Τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ.