Συμπληρώθηκε το «παζλ» της φάσης των ομίλων – Πρεμιέρα με Μλάντοστ για τον Ολυμπιακό

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) η προκριματική φάση του LEN Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών, διαμορφώνοντας το παζλ της φάσης των ομίλων.

Ο Ολυμπιακός τοποθετήθηκε στον Α΄ όμιλο, μαζί με τη σερβική Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς, την ουγγρική Βάσας και την κροατική Μλάντοστ Ζάγκρεμπ. Η ομάδα του Πειραιά θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με αντίπαλο τη Μλάντοστ, στις 14 Οκτωβρίου στο Παπαστράτειο, σε έναν όμιλο που αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.

Αντίθετα, η Βουλιαγμένη τερμάτισε τρίτη στον Γ΄ προκριματικό όμιλο και δεν κατάφερε να συνεχίσει στο Champions League. Οι «μπέμπηδες» θα συμμετάσχουν πλέον στα προκριματικά του Euro Cup, στον Β΄ όμιλο, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, την Τριέστε και τη Μονπελιέ.

Στο Euro Cup θα βρεθεί και η Σπαντάου, η οποία αποκλείστηκε από τον Β΄ όμιλο του Champions League. Η γερμανική ομάδα θα αγωνιστεί στην Αθήνα, στον Α΄ όμιλο του Euro Cup που θα φιλοξενήσει ο Απόλλων Σμύρνης, μαζί με τη Ντε Τσάαν από την Ολλανδία και την Α-Πόλο από τη Γεωργία.

Η σύνθεση των ομίλων του LEN Champions League:

  • Α΄ Όμιλος: Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία), Ολυμπιακός, Βάσας (Ουγγαρία), Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)
  • Β΄ Όμιλος: Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία), Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο), Προ Ρέκο (Ιταλία), Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία)
  • Γ΄ Όμιλος: Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο), Οραντέα (Ρουμανία), Μπρέσια (Ιταλία)
  • Δ΄ Όμιλος: Μαρσέιγ (Γαλλία), Σαμπαντέλ (Ισπανία), Ανόβερο (Γερμανία), Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

  • 14/10 (19:30) Ολυμπιακός - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ
  • 28/10 (19:30) Βάσας - Ολυμπιακός
  • 11/11 (21:30) Ραντνίσκι Κραγκούγεβατς - Ολυμπιακός
  • 19/11 (19:30) Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Ολυμπιακός
  • 3/12 (19:30) Ολυμπιακός - Βάσας
  • 11/2 (19:30) Ολυμπιακός - Ραντνίσκι Κραγκούγεβατς

Οι όμιλοι της προκριματικής φάσης του Euro Cup:

  • Α΄ Όμιλος: Σπαντάου (Γερμανία), Απόλλων Σμύρνης, Ντε Τσάαν (Ολλανδία), Α-Πόλο (Γεωργία)
  • Β΄ Όμιλος: Βουλιαγμένη, Ερυθρός Αστέρας (Σερβία), Τριέστε (Ιταλία), Μονπελιέ (Γαλλία)
  • Γ΄ Όμιλος: Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία), Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία), Σολάρις (Κροατία), Ραπίντ Βουκουρεστίου (Ρουμανία)
  • Δ΄ Όμιλος: Πεΐ Ντ΄ Ε (Γαλλία), Τσόλνοκι (Ουγγαρία), Τεράσα (Ισπανία), Πότσνταμ (Γερμανία)
