Συμπληρώθηκε το «παζλ» της φάσης των ομίλων – Πρεμιέρα με Μλάντοστ για τον Ολυμπιακό

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) η προκριματική φάση του LEN Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών, διαμορφώνοντας το παζλ της φάσης των ομίλων.

Ο Ολυμπιακός τοποθετήθηκε στον Α΄ όμιλο, μαζί με τη σερβική Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς, την ουγγρική Βάσας και την κροατική Μλάντοστ Ζάγκρεμπ. Η ομάδα του Πειραιά θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με αντίπαλο τη Μλάντοστ, στις 14 Οκτωβρίου στο Παπαστράτειο, σε έναν όμιλο που αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.

Αντίθετα, η Βουλιαγμένη τερμάτισε τρίτη στον Γ΄ προκριματικό όμιλο και δεν κατάφερε να συνεχίσει στο Champions League. Οι «μπέμπηδες» θα συμμετάσχουν πλέον στα προκριματικά του Euro Cup, στον Β΄ όμιλο, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, την Τριέστε και τη Μονπελιέ.

Στο Euro Cup θα βρεθεί και η Σπαντάου, η οποία αποκλείστηκε από τον Β΄ όμιλο του Champions League. Η γερμανική ομάδα θα αγωνιστεί στην Αθήνα, στον Α΄ όμιλο του Euro Cup που θα φιλοξενήσει ο Απόλλων Σμύρνης, μαζί με τη Ντε Τσάαν από την Ολλανδία και την Α-Πόλο από τη Γεωργία.

Η σύνθεση των ομίλων του LEN Champions League:

Α΄ Όμιλος: Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία), Ολυμπιακός, Βάσας (Ουγγαρία), Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία), Ολυμπιακός, Βάσας (Ουγγαρία), Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία) Β΄ Όμιλος: Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία), Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο), Προ Ρέκο (Ιταλία), Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία)

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία), Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο), Προ Ρέκο (Ιταλία), Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία) Γ΄ Όμιλος: Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο), Οραντέα (Ρουμανία), Μπρέσια (Ιταλία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο), Οραντέα (Ρουμανία), Μπρέσια (Ιταλία) Δ΄ Όμιλος: Μαρσέιγ (Γαλλία), Σαμπαντέλ (Ισπανία), Ανόβερο (Γερμανία), Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

14/10 (19:30) Ολυμπιακός - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ

28/10 (19:30) Βάσας - Ολυμπιακός

11/11 (21:30) Ραντνίσκι Κραγκούγεβατς - Ολυμπιακός

19/11 (19:30) Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Ολυμπιακός

3/12 (19:30) Ολυμπιακός - Βάσας

11/2 (19:30) Ολυμπιακός - Ραντνίσκι Κραγκούγεβατς

Οι όμιλοι της προκριματικής φάσης του Euro Cup: