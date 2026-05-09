Έρχεται νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ στο στόχαστρο της Κοβέσι

Νέες εξελίξεις σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Λάουρα Κοβέσι φαίνεται ότι ετοιμάζει την τέταρτη στη σειρά σχετική δικογραφία.

Βασικό στοιχείο αποτελούν τηλεφωνήματα της διετίας 2021-2023, τα οποία αναδεικνύουν έξωθεν πιέσεις και βαριές ατασθαλίες στη διανομή αγροτικών κονδυλίων, βάζοντας βουλευτές της ΝΔ σε στενό κλοιό.

Σύμφωνα με το MEGA, η διερεύνηση αγγίζει 16 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από την Ελληνική Αστυνομία και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων το διάστημα 2022-2023, έπειτα από καταγγελίες περί χρηματισμού, διαφθοράς και διαφόρων παράνομων ενεργειών.

Βάσει των ίδιων πηγών, στο συγκεκριμένο ηχητικό υλικό ακούγονται υπουργοί και βουλευτές να μιλούν με στελέχη του οργανισμού, διεκδικώντας συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις για ιδιώτες που αφορούσαν άμεσα την εκλογική τους πελατεία.

Ο νέος φάκελος, ο οποίος καταρτίστηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, εμπεριέχει ευρήματα που δείχνουν μαζικές παραβάσεις στην κατανομή των ενισχύσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε αυτό το στάδιο των ερευνών εμπλέκονται τα παρακάτω πρόσωπα:

Ένας πρώην υπουργός, με κομβικό ρόλο στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο.

Δύο στελέχη της ΝΔ, συνδεόμενα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δύο επιπλέον πρόσωπα, εξεταζόμενα στενά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πηγή: ethnos.gr