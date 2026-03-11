Άδωνις Γεωργιάδης: «Αλλάζουν όλα στα νοσοκομεία και γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι το καλοκαίρι του 2026»

Πλήρως ηλεκτρονικό και ψηφιακό θα γίνει το ΕΣΥ μέχρι το καλοκαίρι της φετινής χρονιάς όπως ανακοίνωσε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη Θεσσαλονίκη όπου παραβρέθηκε σε εκδήλωση με τίτλο: «Δεδομένα & Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Τα πρώτα ευρήματα - Η μεγάλη προοπτική», δεσμεύτηκε ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα διαθέτουν όλα τα συστήματα ηλεκτρονικά, προκειμένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να διατηρούνται τα ψηφιακά αρχεία.

Κατά τον υπουργό Υγείας τα λεγόμενα «κάθετα έργα» των νοσοκομείων, τα οποία είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα έχουν παραδοθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026. «Τα κάθετα έργα θα αλλάξουν την εικόνα του ΕΣΥ, όπως την έχετε στο μυαλό σας. Τα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα στα νοσοκομεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο υπουργός Υγείας από τη συμπρωτεύουσα αναφέρθηκε εκτενώς στον τομέα της ψηφιοποίησης της υγείας στη χώρα μας, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προηγείται σχεδόν όλων των Ευρωπαϊκών κρατών».

«Η ψηφιοποίηση της υγείας και η συλλογή δεδομένων που κάνουμε μέσω της ψηφιοποίησης της υγείας, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργεί τις συνθήκες για να γίνει η Ελλάδα εξαιρετικά ανταγωνιστική, όχι στο μακρινό μέλλον, αλλά στο άμεσο μέλλον, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας.

Να σημειωθεί ότι η ψηφιοποίηση όλων των δεδομένων στα δημόσια νοσοκομεία, θα συμβάλλει στη δημιουργία του ατομικού φακέλου υγείας των ασθενών, προκειμένου όλα τα ιατρικά στοιχεία τους και τα ιστορικά να ενσωματώνονται ψηφιακά στον προσωπικό τους φάκελο.

Βέβαια, τα ιατρικά αρχεία που δεν αναμένεται να ενσωματωθούν στον προσωπικό ψηφιακό φάκελο των ασθενών είναι οι νοσηλείες τους των τελευταίων ετών, καθώς το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των ιατρικών αρχείων των νοσοκομείων έχει μπλοκάρει.

Ενώ θα έπρεπε να είναι ήδη έτοιμο έως το καλοκαίρι, μέχρι στιγμής σε κανένα νοσοκομείο δεν έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των αρχείων. Γεγονός που όπως φαίνεται οδηγεί στην απώλεια περίπου 120 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πηγή: ethnos.gr