Viral η βαρεμάρα του Μπεν Άφλεκ στα βραβεία Grammy 2023 (vid)

Σε ένα από τα παραλειπόμενα highlights της βραδιάς των βραβείων Grammys 2023 εξελίχθηκε η...βαρεμάρα του Μπεν Άφλεκ.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός ήταν παρών στα κορυφαία μουσικά βραβεία μαζί με την σύζυγό του και ποπ σταρ, Τζένιφερ Λόπεζ, αλλά φαινόταν πως δεν απολάμβανε τη βραδιά όπως οι υπόλοιποι γύρω του.

Ο φακός στράφηκε πολλές φορές σε αυτόν και τη σύζυγό του και δεν ήταν μόνο ένα καρέ που τον απαθανάτισε να... βαριέται τη ζωή του που βρισκόταν στα Grammys.

Τα social media το γλέντησαν και ειδικά στο Twitter, όπου οι ατάκες έπεσαν βροχή, δημιουργήθηκαν ξανά νέα memes με τον Affleck, καθώς αρκετοί θυμήθηκαν το "Sadfleck" meme που ο ηθοποιός φαινόταν να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου σε μια συνέντευξη με τον Henry Cavill πίσω στο 2016.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο η κάμερες έπιασαν τον Affleck και την Lopez να συζητούν κάτι έντονα, αλλά κυρίως οι χρήστες των social media ταυτίστηκαν στην κυριολεξία με το mood του.

"Ο Μπεν Άφλεκ σαν να προτιμάει να είναι στα Dunkin" έγραψε ένας δημοσιογράφος στο Twitter, αναφερόμενος στο πάθος του ηθοποιού για τα συγκεκριμένα donuts.

"Ο Ben Affleck είναι λες και προτιμά να είναι στον οδοντίατρο" έγραψε ένας άλλος και "Μπεν Άφλεκ, ανοιγόκλεισε τα μάτια σου αν είσαι καλά" ήταν μερικές από τις λεζάντες που έγιναν πιο trending. "Όσο χάλια κι αν είναι η μέρα σου, σου υπόσχομαι ότι δεν είσαι τόσο δυστυχισμένος όσο ο Ben Affleck στα Grammys αυτή τη στιγμή" έγραψε ένας άλλος χρήστης.

Πηγή: unboxholics.com

Ben Affleck at the Grammys is me any time I have to be on a zoom call. pic.twitter.com/V2eZZ14qos — jennifer (@themissjenn) February 6, 2023

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% 🪫 #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr — Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023

Ben Affleck looks like he’d rather be at Dunkin #Grammys pic.twitter.com/tpRxT3x4ZJ — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 6, 2023

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

Ben Affleck is every guy at his wife’s work party #Grammys2023 #grammys pic.twitter.com/ge0X0IiKnC — Jeff Dwoskin Has A Podcast (@bigmacher) February 6, 2023