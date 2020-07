Μία απρόσμενη τροπή πήρε για έναν δημοσιογράφο η υποδοχή ενός εκ των πρώτων τουριστών που ήρθαν αεροπορικώς στην Ελλάδα.

Το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκειμένου να καταγράψει την άφιξη των πρώτων τουριστών που ήρθαν αεροπορικώς στην Ελλάδα.

Ο δημοσιογράφος λοιπόν περίμενε έξω από τον χώρο των αφίξεων και υποδέχτηκε τον πρώτο επιβάτη λέγοντάς του: «Goodmorning, welcome to Greece. Do you speak English?», μη γνωρίζοντας ότι ο άντρας αυτός ήξερε να μιλάει ελληνικά. Το αποτέλεσμα ήταν άπαντες στο στούντιο να... λυθούν στα γέλια.